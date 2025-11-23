¡Ö¥À¡¼¥¯¤µ¤¬¤Ö¤Ã»É¤µ¤ë¡×¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¤Æ¤ë¡×Àî¸ý½ÕÆààÊ·°Ïµ¤°ìÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸²¿²óÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà(30)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤¬Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÀî¸ý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¡¢ÏÓÁÈ¤ß¤·¿¿¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ê¡¢Àî¸ý¤¬±é¤¸¤ë½µ´©»ïµ¼Ô¤È¡¢¼Æºé¥³¥¦¤¬±é¤¸¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤Î¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¯¡£Á´6ÏÃ¡¢ABEMA¤Ç¿åÍË¸á¸å10»þ¤«¤éÇÛ¿®¡£Netflix¤Ç¤âÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤Ç¡Ä ¥À¡¼¥¯¤ÊÀî¸ý½ÕÆà¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ö¥Ã»É¤µ¤ë¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¿·Á¯¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¼Æºé¥³¥¦¤ÏÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤·¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤µ¤°¤ì¤Æ¤ë¤³¤Î´¶¤¸¤â¹¥¤¡£½ª»Ï¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡¢¿ÍÀ¸²¿²óÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ÎÂ¿ºÍ¤µ¡¢¤â¤Ï¤ä¥Á¡¼¥Èµé¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£