È¯ÇäÁ°¤Ë½ÅÈÇ·èÄê¡ªà¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¢¥¤¥É¥ëá¿åÃå¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¡Ä¡Ö½ÅÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã♡¡×¼Ì¿¿½¸à¤ª¤¤Ë¤¤¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿!?¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤!¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¾åÈ¾¿È¤À¤±µ¯¤¾å¤¬¤êËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡ª
¡¡à¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë30ºÐ¤¬¼Ì¿¿½¸¤Î·Ð²áÊó¹ð¡Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¤ª¤¤Ë¤¤¤ê¡ÙÈ¯ÇäÁ°¤Ë½ÅÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã♡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¤È28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÊó¹ð¤òX¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µSKE48¤Î»³ÆâÎëÍö¡£
¡¡¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤À¤±µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤Ë!?¤¹¤´¤¤¡Ä!!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆŽ¤ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆŽ¤ÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤!¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2009Ç¯¤ÎAKB48¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»³Æâ¤ÏŽ¤14Ç¯¤ËSKE48¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥½¥í¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎëÍö¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¥´¥ë¥Õ³¦¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¤â¥´¥ë¥Õ¤¬¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï75(ÀÖ¥Æ¥£¡¼)¡£