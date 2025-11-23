西武のファン感謝祭「LIONS THANKS FESTA 2025」が23日、埼玉県所沢市のベルーナドームなどで行われ、今オフにポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指す郄橋光成が終了後に報道陣の取材に応じた。

「本当にたくさんあたたかい言葉をかけていただいて、すごく思い出に残る1日。最後先発としてマウンドに立てましたし、そういう姿を見せられたってことはすごく良かった。ハイタッチだとか、ファンの方々と触れ合うことができて、本当にすごいいい時間だった」と話した。

ライオンズのユニホーム姿も今回で見納めになることが濃厚な右腕に対しては、スタンドからは大きな歓声と拍手が送られた。

郄橋は米大リーグ球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していない。そのため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があった。既に申請は終えており、交渉期間は米東部時間来年1月4日午後5時（日本時間5日午前7時）。譲渡金を支払う意思を持つ球団と交渉できる。

「まずは本当に球団の方に感謝というところ。球団の権利なのでそこを容認していただいたことにすごく感謝してます。僕自身も11年間しっかりと大きなけががなく投げられたことは自分の中でも誇りに思うこと」とした。

11年目の今季は24試合に登板して8勝9敗、防御率3・04。国内フリーエージェント（FA）権も取得した。群馬・前橋育英高から15年にドラフト1位で入団。21年からの3年連続など計4度の2桁勝利をマーク。昨季は0勝11敗に終わったものの、今季は復調していた。通算成績は196試合に登板して73勝77敗、防御率3・39。