¡ÚÂ®Êó¡Û¸«Éí»ÔÄ¹Áªµó ¸½¿¦¤Î°ðÅÄÎ¼»á(54)¤¬ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¡Ú¿·³ã¡Û
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¸«Éí»ÔÄ¹Áªµó¤¬23Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤Î°ðÅÄÎ¼¤µ¤ó(54)¤¬ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«Éí»ÔÄ¹Áª¤Ï23Æü¸á¸å5»þ¤ËÎ©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Î°ðÅÄÎ¼¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÅêÉ¼¤Ç¤ÎºÆÁª¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸µ¹ñ¸ò¾Ê¤Î´±Î½¤Ç¡¢Á°²ó2021Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢£²´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«Éí»ÔÄ¹Áª¤Ç¤ÎÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤Ï¡¢2018Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
