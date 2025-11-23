°ÂÀÄ¶Ó¡¢·èÄêÀïÀ©¤·½éÍ¥¾¡¡ªË¾ºÎ¶¤Ë¡È4Ï¢¾¡¡É¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¡¢Âç´Ø¾º¿Ê³Î¼Â¤Ë
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¤Î»òÇÕ¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éV¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç¤Ï24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿³È½Éô¤¬¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¤ÄÇÃ¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬Àé½©³ÚÅöÆü¤ÎÄ«¤ËµÙ¾ì¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×ºù¤ËÆâÌµÁÐ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ12¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤è¤êÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤È¤Î·èÄêÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡·èÄêÀï¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÄã¤¤ÂÎÀª¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Èº¸¤Ç¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤«¤à¤È²£¹Ë¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë¤·¡¢Á÷¤êÅê¤²¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ï±¦¼ê¤ÇÅÚÉ¶¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯½Õ¾ì½ê¤Î¿·ÆþËë¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³11¾¡¤òµó¤²¤ë²÷¿Ê·â¡£2¾ì½êÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÏÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤Ç¡Ö»°Ìò¤Ç3¾ì½ê33¾¡¡×¤È¤¤¤¦Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ï¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ì½êÁ°¤Ë¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤ÐÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï13ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤È¤ÎºÝ¤É¤¤°ìÈÖ¤ËÇÔ¤ì¤Æ3ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢14ÆüÌÜ¤ËË¾ºÎ¶¤Ë½éÂÐÀï¤«¤é3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤ï¤»¤Æ11¾¡¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿Âç´Ø¾º¿Ê¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ê¤é¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¶×²¤½£¤Î19¾ì½ê¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë»Ë¾å1°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êì¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯4·î¤ËÍèÆü¡£¤½¤ì¤«¤éÌó3Ç¯¡¢21ºÐ¤Î²÷¿Ê·â¤ÇÊì¹ñ¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡¡