¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û1°Ì¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê23¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡¢179¥»¥ó¥Á¡¢75¥¥í¡¢º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢ÇØÈÖ¹æ21¢¦2°Ì¡¡ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê22¡Ë¡áÁáÂç¡¢183¥»¥ó¥Á¡¢87¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢30¢¦3°Ì¡¡»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê22¡Ë¡á°¡Âç¡¢174¥»¥ó¥Á¡¢70¥¥í¡¢º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢36¢¦4°Ì¡¡³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¡áÃæÂç¡¢182¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢39¢¦5°Ì¡¡¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡á²ÆìÅÅÎÏ¡¢180¥»¥ó¥Á¡¢86¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢33¢¦6°Ì¡¡Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¡áºë¶Ì¡¦±ºÏÂ³Ø±¡¹â¡¢181¥»¥ó¥Á¡¢96¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢99