·²ÇÏ¡¦ÂçÀô¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥°¥ë¥á²£Ä®¡×¡¡½»Ì±2³ä¤¬³°¹ñÀÒ¡¢2Àé¿ÍÍè¾ì
¡¡½»Ì±¤Î2³äÄ¶¤¬³°¹ñÀÒ¤Ç¡¢55¥«¹ñ¤Î¿Í¤¬Êë¤é¤¹·²ÇÏ¸©ÂçÀôÄ®¤Ç23Æü¡¢Â¿¹ñÀÒ¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³è¤¤ÊÀ¤³¦¤Î¥°¥ë¥á²£Ãú¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥¤¥é¥ó¤Ê¤É11¥«¹ñ·×25Å¹¤Î²°Âæ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£±ä¤ÙÌó2Àé¿Í¤¬Íè¾ì¡£¥µ¥ó¥Ð¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼êÇï»Ò¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É³è¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¹ñÀÒ¤Î¿Í¡¹¤¬¸òÎ®¤·¡¢Ä®Æâ¤Î³°¹ñÎÁÍýÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¼çºÅ¤Ç2010Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¡£Ç¯¤Ë6¡Á7²óÄøÅÙ¡¢½Õ¤È½©¤ÎÂè4ÆüÍË¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬109²óÌÜ¡£
¡¡3Ç¯Á°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëºë¶Ì¸©¤Î¼çÉØ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¼«¿È¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¤ÇÍè¤é¤ì¤ë³¤³°Î¹¹Ô¤Î´¶³Ð¤À¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£