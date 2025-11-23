Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤ë¤«¡ª½éVÁÀ¤¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤È·è¾¡ÀïÂÐ¶É³«»Ï¡¿¾´ý¡¦JTÇÕ
¡¡¾´ý¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Ï11·î23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ç·è¾¡Àï¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎJTÇÕ¤òÁè¤¦¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤È¡¢½éV¤òÁÀ¤¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¡£ÎáÏÂ¤Î¾´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹¥¥«¡¼¥É¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼êÈÖ¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿ÍVS±ÊÀ¥¶åÃÊ ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï
¡¡2025Ç¯¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â17²óÌÜ¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤ëÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿ÍVS±ÊÀ¥¶åÃÊÀï¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç²¦¾Àï¡¢Ì¾¿ÍÀï¡¢²¦°ÌÀï¤È3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Û¤«¡¢Î¾¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯1·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤ÎÂÐÀï¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡¢7¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÅÏ¤êÊâ¤¯Ä¶¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹Ãæ¤Ç¡¢10·îËö¤Ë¤Ï²¦ºÂ¤ò¼º´§¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Îµ²¦Àï¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£7Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£´ü¤ÎJTÇÕ2²óÀï¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê41¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¶åÃÊ¤ÎµÙ¾ì¤ËÈ¼¤¤ÉÔÀï¾¡¤Ç·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢6Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï2²óÀï¤Ç¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¡Ê38¡Ë¡¢½à·è¾¡¤Çº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë·è¾¡Àï¤ÎÉñÂæ¤Ø¡£º£Ç¯ÅÙÀ®ÀÓ31¾¡12ÇÔ¡¢¸½ºß11Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈá´ê¤Î½éV¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¸ø¼°ÀïÂÐÀï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë41¶É¤¢¤ê¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î30¶É¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î11¾¡¡£¸ß¤¤¤¬Ç§¤á¹ç¤¤ÀÚâøÂöËá¤òÂ³¤±¤ëÎ¾¼Ô¤¬¡¢·è¾¡Àï¤Î¸ø³«ÂÐ¶É¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Î¤æ¤¯¤¨¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤«¤é12¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥Ã¥×´ý»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£Á°Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢ÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¤¬¹À¥¶åÃÊ¤òÇË¤ê¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ10Ê¬¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¡¢³Æ5Ê¬¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë