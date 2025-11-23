º£¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ÖÇ®¤¤¡×¾ì½ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬À¤³¦¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÍýÍ³
¡ÊCNN¡Ë¥»»á100ÅÙ¤Î¹â²¹¤Î¾®¤µ¤ÊÌÚ¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¾Íç¤Î¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ´À¤ò¤«¤¯¤Ê¤É¡¢µÙÂ©¤ä¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¹éÌä¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£
º£¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Í¡¹¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¥µ¥¦¥Ê¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¸ø½°¥µ¥¦¥Ê¤Î¿ô¤¬2023Ç¯¤Î45¥«½ê¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë147¥«½ê¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¹»á¡Ê36¡Ë¤Ï2021Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥óÅìÉô¥Ï¥Ã¥¯¥Ë¡¼¥¦¥£¥Ã¥¯ÃÏ¶è¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿¡£Èó±ÄÍø¤Î¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¿Å¡Ê¤Þ¤¡Ë¼°¥µ¥¦¥Ê¤äÅÅµ¤¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¦¥ÊâÔÁÛ¡Ê¤á¤¤¤½¤¦¡Ë¤ä¸ÆµÛË¡¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥è¥¬¡¢»í¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¹»á¤ÈÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢²áµî4Ç¯´Ö¤Ç»ÔÆâ¤Ë¤µ¤é¤Ë5¥«½ê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÈñ¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î·ò¹¯¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÉô¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¿´¼À´µ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Ï¿´·ì´É¼À´µ¤äÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯Äã²¼¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Äê´üÅª¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤Î²þÁ±¤ä¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÊó¹ð¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤¤¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸·Ï¤Î·ò¹¯¥Ö¡¼¥à¤Ï¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÎ®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤Ê20¡Á40Âå¤ÎÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï»×¤ï¤ºÈô¤Ó¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ëºÇ¿·¤Î·ò¹¯¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë½¬´·¤Ï¡¢1ËüÇ¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÎà¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡×¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢ÇÀ¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤Î¥·¥é¥ß¼è¤ê¡¢¹òÊª¤Î´¥Áç¡¢Æù¤ÎßîÀ½¡Ê¤¯¤ó¤»¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÇÀÂ¼À¸³è¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤â¤½¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý560Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿äÄê330Ëü¤â¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¿¦¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë°ì»þ¤Ï¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÏÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò°ì¤Äµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥·¥å¥¯¥í¥Õ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÆîÉô¥¿¥ó¥Ú¥ì¤Ë¤Ï¸½ºß70¥«½ê°Ê¾å¤Î¸ø½°¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¤Î´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤ÈË¬Ìä¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ï¡¢¿å¾å¤ËÉâ¤«¤Ö¥µ¥¦¥Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¡¢Åà¤Ã¤¿ËÌ¶Ë³¤¤Î¾å¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÆîÉô¥Þ¥ó¥Ã¥¿¤Ë¤¢¤ë¥»¥ë¥é¥¥¦¥¹Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë¤ÏºîÉÊ¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè´Û¼Ô¤ÏÈþ½Ñ´ÛÆâ¤Î¸«³Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òÃ±¤Ê¤ëÊ¸²½»ÜÀß¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤à¤·¤í½ÅÍ×¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±Èþ½Ñ´Û¤Î´ÛÄ¹¥Ñ¥¦¥ê¡¦¥·¥Ü¥Í¥ó»á¤Ï¸À¤¦¡£
¥·¥Ü¥Í¥ó»á¤Ï¡ÖÌµÏÀ¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡ËÃ¯¤â¤¬¥µ¥¦¥Ê¤Ëµá¤á¤ë¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê´¶³Ð¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÎÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÊÌ©¤Ë¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿·úÃÛ¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê»Í³Ñ¤¤¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾øµ¤¼¼¤¬´Ý¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÏÌÚºà¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÐ¤ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¹Å¤¤ÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ü¥Í¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¥·¥³¿Í¤È¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¿Í¤Î·úÃÛ²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÎÅÁÅý¤«¤é¤Î°ïÃ¦¤È¹Í¤¨¤ë°ìÉô¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤À¤È¥·¥Ü¥Í¥ó»á¤Ï¸À¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥Ü¥Í¥ó»á¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÏÅÁÅý¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¥·¥Ü¥Í¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¼þÊÕÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ü¥Í¥ó»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤È¥µ¥¦¥Ê¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¹»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ï¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ë½êÍ¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¸÷·Ê¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÏÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢³¬µé¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸Âç³Ø¤Î¿ÍÎà³Ø¼Ô¡¦¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥µ¡¦¥Ë¥å¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ò¹¯¤ä¹¬Ê¡´¶¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤È¤Ï·ë¶É¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¿åÃå»Ñ¤ÇÂ¾¼Ô¤È´À¤òÎ®¤¹¤À¤±¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¿ÆÌ©¤ÊÂÎ¸³¤À¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥Ê¤È¤¤¤¦¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÂÎ·Á¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿ÈÂÎ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Âº¿´¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×