°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù·âÇË¡ªÆâÌµÁÐ¤Ç¼¹Ç°À±¡¡£±£²¾¡£³ÇÔ¤ÇË¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ø¡¡°ÛÎã¤ÎÉÔÀï¾¡¤Ç¤Î£Ö·èÄê¤Ï²óÈò
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤òÆâÌµÁÐ¤Ç²¼¤·£±£²¾¡£³ÇÔ¤Ç¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶×ºù¤Î²û¤ËÆþ¤ê¡¢°µÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶×ºù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡£³ÇÔ¤ÇË¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤È¤È¤â¤Ë»òÇÕÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬º¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ë¤è¤êÀé½©³Ú¤òµÙ¾ì¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤¬ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤º¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£