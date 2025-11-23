¸Å»Ô·û¼÷»á¡¡À¯¼£²È¤ÎàµëÎÁ¥¢¥Ã¥×á¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉÏË³¤¯¤µ¤¤¡×¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£À¯¼£²È¤ÎàµëÎÁ¥¢¥Ã¥×á¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¿Ìä¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë·Ç¼¨¤·ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Å»Ô»á¤Ï¡Öº£À¯¼£²È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë»ëÀþ¡¢¤¹¤´¤¤¸·¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯À¯¼£²È¤Ã¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤¹¤´¤¤ìÅÍß¤Ç¡¢À¯¼£²È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¶âÌÙ¤±¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÀ¯¼£²È¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤ß¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤ÉÏË³¤¯¤µ¤¤¡×¤È¾Ú¸À¡£¡Ö¤à¤·¤í¡¢À¯¼£²È¤ÎµëÎÁ¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢º£À¯¼£²È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥³¥¹¥È¤È¸«¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤³¤½¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Îã¤¨¤Ð¾®Áªµó¶è¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤ó¤«¾ï¤ËÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¡¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤È¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢°é»ù¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤ÆµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ç¤³¤ÎµëÎÁ¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÇ¯¼ý¤¬ÂçÂÎ£²£°£°£°Ëü±ß¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Î¤½¤Ã¤Á¤Î»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¯¼£²È¤Î¤ª¶â¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¡Ø²¼¤²¤í¡Ù¡Ø²¼¤²¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£