¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²ÅÄÏÂÎ÷¤¬¿·ÆþÃÄÈ¯É½¤Ç·è°Õ¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£±·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡×£Ô£Ê¼ê½Ñ¾è¤ê±Û¤¨¤¿Â¨ÀïÎÏ±¦ÏÓ
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡áÁáÂç¡á¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤Ç¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤Ë»²²Ã¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£°¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£±·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÏÂ¤ÏÁá¼Â¤«¤éÁáÂç¤Ø¿Ê¤ß¡¢¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²Ç¯½Õ¤Ë±¦Éª¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ£´Ç¯½©¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¤ÈÇÏÎÏ½½Ê¬¤ÎÂÎ¤«¤éÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÇºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ä¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤²Ê¬¤±¤ë¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¯¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£