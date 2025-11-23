¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¡ÖÇØÈÖ¹æ£·¡×»Ñ¤ËÂç´¿À¼¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°ÅÅ¾¤·¤¿¾ìÆâ¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î£±£°·î£±£´Æü¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢°úÂà»î¹ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ø¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï£´¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£