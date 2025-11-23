¡Úµð¿Í¡Û¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¿·ÆþÃÄ£±£±¿Í¤¬½é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç½ê¿®É½ÌÀ
¡¡µð¿Í¤Î¿·ÆþÃÄ¤Î£±£±¿Í¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×Æâ¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤Ë»²²Ã¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¡¢½ê¿®É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë
¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡ÊÁáÂç¡Ë
¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£±·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê°¡Âç¡Ë
¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë
¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê²ÆìÅÅÎÏ¡Ë
¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìÈ¯¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦Æü¡¹´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Ê£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÎÓ»¸Åê¼ê¡ÊÎ©ÀµÂç¡Ë
¡Ö°µÅÝÅª¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê¡ÊË¶¶Ãæ±û¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦²ÏÌîÍ¥ºîÅê¼ê¡Ê°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡Ë
¡Ö£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×