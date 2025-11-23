¡ÚÂ®Êó¡ÛÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÄê ÅìµþÅÔ½Ð¿È18ºÐ¤ÎÂçÌîÎé²»¤µ¤ó
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û11·î23Æü¡¢»¨»ï¡ÖJUNON¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î18ºÐ¡¦ÂçÌîÎé²»¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤ì¤ª¤ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¦ÅìµþÅÔºß½»¤Ç¸½ºß¹â¹»3Ç¯À¸¡£1¼¡¿³ºº¤Ç¤ÏÆÃµ»¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÈäÏª¡£½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿2¼¡¿³ºº¤Î¹ðÇò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼õ¾Þ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤È¤«¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ÈÖ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤ËÊú¤¤Ä¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç3°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤·¤ÆÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤È¥×¥é¥¹¡¢À®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï1988Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯¤Ç38²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¼çºÅ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢»³²¼¹¬µ±¤é¿·¤¿¤Ê°ïºà¤òÈ¯·¡¤·Â³¤±¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥Ü¡¼¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
±þÊç»ñ³Ê¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤12¡Á22ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢º£²ó¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï1Ëü2868¿Í¡£Âè1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¡¢Âè2¼¡¿³ºº¡ÊÃÏÊýÍ½Áª¡õ¥ê¥â¡¼¥ÈÁª¹Í¡Ë¡¢Âè3¼¡¿³ºº¡Ê¿Íµ¤ÅêÉ¼¡Ë¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ê¤É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¿³ºº°÷Ä¹¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¿³ºº°÷¡¦ÆÉ¼Ô¿³ºº°÷¤ÎºÎÅÀ¤Î¹ç·×¤«¤é¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¦¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î16ºÐ¡¦²ÃÆ£æÆ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¦ÅìµþÅÔºß½»¤Î20ºÐ¡¦Ã°Ìî±Ã¡Ê¤¿¤ó¤Î¡¦¤µ¤È¤¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡¦Ê¡²¬¸©ºß½»¤Î20ºÐ¡¦Ê¡±Ê¸²»Ê¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¤µ¤ó¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¦ÀÅ²¬¸©ºß½»¤Î12ºÐ¡¦ËÌÂ¼ÅíÍû¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤È¤¦¤ê¡Ë¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó¡ÖÂè39²ó ¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÊç½¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼õÉÕÃæ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1.Ê¡±Ê¸²»Ê¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬¡¦¤±¤ó¤¸¡ËÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡¦Ê¡²¬¸©ºß½»¡¿20ºÐ¡¿Âç³Ø2Ç¯¡¿178cm¡¿53kg¡¿A·¿
2.ÌøÀî¿¿ÐÞ±û¡Ê¤ä¤Ê¤¬¤ï¡¦¤Þ¤ê¤ª¡ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¦Ê¼¸Ë¸©ºß½»¡¿17ºÐ¡¿¹â¹»2Ç¯¡¿186cm¡¿56kg¡¿A·¿
3.¹âÅÄµþÌï¡Ê¤¿¤«¤À¡¦¤¤ç¤¦¤ä¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡ËµÜºê¸©½Ð¿È¡¦µÜºê¸©ºß½»¡¿17ºÐ¡¿¹â¹»2Ç¯¡¿164cm¡¿55kg¡¿AB·¿
4.Ê¿ÅÄÎ¶¿Í¡Ê¤Ò¤é¤¿¡¦¤ê¤å¤¦¤È¡ËÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¦ÅìµþÅÔºß½»¡¿21ºÐ¡¿Âç³Ø4Ç¯¡¿170cm¡¿50kg¡¿A·¿
5.¾®ÀîÀ¤¾È¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤È¤·¤¢¤¡ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¦Ê¼¸Ë¸©ºß½»¡¿13ºÐ¡¿Ãæ³Ø2Ç¯¡¿179cm¡¿58kg¡¿O·¿
6.ËÌÂ¼ÅíÍû¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤È¤¦¤ê¡ËÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¦ÀÅ²¬¸©ºß½»¡¿12ºÐ¡¿Ãæ³Ø1Ç¯¡¿155cm¡¿37kg¡¿B·¿
7.Ã°Ìî±Ã¡Ê¤¿¤ó¤Î¡¦¤µ¤È¤¤¡ËËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¦ÅìµþÅÔºß½»¡¿20ºÐ¡¿¤½¤ÎÂ¾¡¿180cm¡¿67kg¡¿O·¿
8.²ÃÆ£æÆ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¦¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡¿16ºÐ¡¿¹â¹»1Ç¯¡¿173cm¡¿55kg¡¿¡©·¿
9.´äÂ¼Ä¾µ±¡Ê¤¤¤ï¤à¤é¡¦¤Ê¤ª¤¡ËµþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¦µþÅÔÉÜºß½»¡¿14ºÐ¡¿Ãæ³Ø2Ç¯¡¿182cm¡¿58kg¡¿O·¿
10.Âç±ºÀ¸ñ¥¡Ê¤ª¤ª¤¦¤é¡¦¤¤¤Ö¤¡ËµÜ¾ë¸©½Ð¿È¡¦µÜ¾ë¸©ºß½»¡¿15ºÐ¡¿Ãæ³Ø3Ç¯¡¿168cm¡¿51kg¡¿O·¿
11.¹õÂìÎ¶Ç·²ð¡Ê¤¯¤í¤¿¤¡¦¤ê¤å¤¦¤Î¤¹¤±¡ËÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡¦ÀéÍÕ¸©ºß½»¡¿23ºÐ¡¿Âç³Ø4Ç¯¡¿172cm¡¿59kg¡¿O·¿
12.ÏÂÅÄÀ±ÎÜ¡Ê¤ï¤À¡¦¤»¤¤¤ë¡ËÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¦ÂçºåÉÜºß½»¡¿14ºÐ¡¿Ãæ³Ø3Ç¯¡¿170cm¡¿50kg¡¿B·¿
13.È¼²Æ¼·ÍÕ¡Ê¤Ð¤ó¡¦¤Ê¤Ê¤Ï¡ËÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¦ÂçºåÉÜºß½»¡¿19ºÐ¡¿¤½¤ÎÂ¾¡¿171cm¡¿52kg¡¿AB·¿
14.Æ£¸¶Î´ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡ËÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¦ÅìµþÅÔºß½»¡¿17ºÐ¡¿¹â¹»2Ç¯¡¿181cm¡¿65kg¡¿O·¿
15.ÂçÌîÎé²»¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤ì¤ª¤ó¡ËÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¦ÅìµþÅÔºß½»¡¿18ºÐ¡¿¹â¹»3Ç¯¡¿175cm¡¿56kg¡¿O·¿
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§²ÃÆ£æÆ¤µ¤ó
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¡§Ã°Ìî±Ã¤µ¤ó
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§Ê¡±Ê¸²»Ê¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼ÅíÍû¤µ¤ó
