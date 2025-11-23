Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡¡ÆüÃæ´Ø·¸°²½¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÃæ¹ñ¤â²¼¼êÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ïµ£Á³¤È²æËý¤¹¤Ù¤¡×
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ê68¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¹ñÌ±¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¼êÂ³¤¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢±Æ¶Á¤Ï´Ñ¸÷¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ¹ñ¤â²¼¼êÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤âº£¤Í¡¢¼å¤¤¤·¡£¤Ç¡¢¤É¤³¤é¤Ø¤ó¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«·ÐºÑÅª¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¸²½Åª¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¤Î¸òÎ®Åª¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Èà¤é¤Ï´ð½à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ïº£¤â¤¦ÆüËÜ¤Ïµ£Á³¤È²æËý¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
