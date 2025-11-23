59ºÐ¡¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡4ÆüÏ¢Â³¤Ç¾ÆÆù¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÆù¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤Ç4ÆüÏ¢Â³¤Î¾ÆÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤È»³Æâ·ò»Ê¤ÈÅÔÆâ¤Î¿Íµ¤¾ÆÆùÅ¹¤Ø¡£
¡¡¡Ö²¶¤¤ç¤¦¤Ç¾ÆÆù4ÆüÌÜ¤À¤ï¡£4ÆüÏ¢¥Á¥ã¥ó¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö4ÆüÏ¢¥Á¥ã¥ó¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç°ìÌÐ¤ÏÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¶Ã°ÛÅª¤Ê¿©Íß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤Ê°ìÌÐ¤µ¤ó¡£¤ß¤Ê¤®¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÆù¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£