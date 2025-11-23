¡Ö¹¾ÀîÂî¤È¾¾ºäÂçÊå¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡¡Ì¾¾¡¦ÅÏÊÕ¸µÃÒ¤ÏÂ¨Åú ¡ÖÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¸µ²£ÉÍ¹â¤ÎÌ¾¾¡¦Ì¾»²ËÅ¤¬¸ì¤ë¹¾ÀîÂî¤È¾¾ºäÂçÊå¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤ê¤âº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¶¦¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤è¤ê¤â"¤¹¤´¤¤µå"¤òÅê¤²¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅê¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¹¾ÀîÂî¨¡¨¡¤Ò¤È¤¿¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤µÏ¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¾ï¤ËÈá·àÀ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍ½Ð¤·¤¿ºÍÇ½¤æ¤¨¤Ë¡¢Èà¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Þ¤Ç¤âº¸±¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹¾Àî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆ»¤¬³«¤±¤¿¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¹¾Àî¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌµÌ¾¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¼Ô......¡£¹¾Àî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¨¡¨¡¤½¤Îµ°À×¤ò¹ï¤ó¤À½ñÀÒ¡Ø²øÊª ¹¾ÀîÂîÅÁ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¡¢11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¹¾Àî¤Îµå¤¬ºÇ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹â¹»£²Ç¯½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¸µ²£ÉÍ¹â¹»´ÆÆÄ¤ÎÅÏÊÕ¸µÃÒ¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Èà¤â¤Þ¤¿¡¢¹¾Àî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîµå¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑËÆ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¼Á¤À¤Ã¤¿¹¾ÀîÂî¡Û
ºî¿·³Ø±¡»þÂå¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¹¾ÀîÂî¡¡photo by Kyodo News
¡¡ÆüËÜÌîµå³¦¤Ç¡Ö²øÊª¡×¤Î°ÛÌ¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¾ÀîÂî¤È¾¾ºäÂçÊå¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²øÊª¡×¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤òÍÊ¤·¤Æ1998Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¤½¤Î26Ç¯Á°¡¢½©µ¨´ØÅìÂç²ñ·è¾¡¤Ç¹¾ÀîÍÊ¤¹¤ëºî¿·³Ø±¡¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¹¾Àî¤ÎÁ´À¹´ü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿ÅÏÊÕ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¿½½²ó¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹¾ÀîÂî¤È¾¾ºäÂçÊå¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹¾Àî¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö»þÂå¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾ºä¤ÏÈøºê¡Ê¹ÔÍº¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹¾Àî¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î°Û¼Á¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ç¤â¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤É÷³Ê¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¹¾Àî¤Ï¾¾ºä¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Î¾¾ºä¤Ë¤Ï¤É¤³¤«½îÌ±Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¾Àî¤Ï¤â¤¦µ®¸ø»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÅÏÊÕ¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥ê¥º¥à¤È¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹¾Àî¤Î¤Û¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¡¢¾¾ºä¤Î¤Û¤¦¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÁí¹çÅª¤Ë¾å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢µå¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂ®¤µ¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤Ï¹¾Àî¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¾¾ºä¤ò£³Ç¯´Ö¸«¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Áí¹çÎÏ¤Ç¤Ï¾¾ºä¤¬¾å¤À¤¬¡¢µå¤Î°ÒÎÏ¤ä¥¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹¾Àî¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢É÷³Ê¤È¤Ê¤ë¤ÈÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹¾Àî¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÅÏÊÕ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¹¾Àî¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬¸ý¡¹¤Ë¸À¤¦¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï¹¾Àî¤¬183¥»¥ó¥Á¡¢¾¾ºä¤¬182¥»¥ó¥Á¤È¡¢¤ï¤º¤«1¥»¥ó¥Á¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¹¾Àî¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢"ÇÏ¿¬"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥±¥Ä¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾Ý¤Î¥±¥Ä¤À¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¹¾Àî¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÃÊ¤ÈºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï²¼È¾¿È¤Î¶¯¤µ¤¬Ç½ÎÏ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹¾Àî¤Î¥±¥Ä¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î¹â¹»À¸¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê²½¤±Êª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤ÈÀï¤¦¤Î¤«¤è¡×¤ÈØË¡Ê¤ª¤Î¤Î¡Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾¾¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÌ³Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹¾Àî¤È¾¾°æ¡Ê½¨´î¡Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë"Ä¶¹â¹»µé"¤ÈÁû¤¬¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«ÍÄ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÏÂç¿Í¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Îô¤ê¤»¤º¡¢¤³¤Á¤é¤¬Êòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÂÙÁ³¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú²£ÉÍ¤òÀï°ÕÁÓ¼º¤µ¤»¤¿¹¾Àî¤ÎÅêµå¡Û
¡¡ÅÏÊÕ¤¬½é¤á¤Æ¹¾Àî¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦1972Ç¯¤Î½©µ¨´ØÅìÂç²ñ·è¾¡Àï¡£ºî¿·¡¦¹¾Àî¤È²£ÉÍ¤Îµð´Á£±Ç¯À¸¡¦±ÊÀî±Ñ¿¢¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¸«¤¿¤µ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¾Àî¤ÏÁ°Æü¤ÎÄ¸»Ò¾¦Àï¤Ç¡¢1°ÂÂÇ20Ã¥»°¿¶¡¢4ÂÐ0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î°µ´¬¤Ö¤ê¤Ë¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ÎÄ¸»Ò»Ô±Äµå¾ì¤ÏÁ°Æü¤Î¶½Ê³¤ÈÍ¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢´ØÅì¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï£²ÏÈ¤Ç¡¢Î¾¹»¤È¤âÁªÈ´½Ð¾ì¤Ï¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢²£ÉÍ¤Ï¶î¤±°ú¤¤Ê¤·¤Ç¹¾Àî¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¹¾Àî¤Ï¡¢Â®µå¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó²¡¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÂ¿Åê¤·¡¢Í×½ê¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¹¶¤á¡¢»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹¾Àî¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤ÎÂçÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃÀ¤«¤ÄÎ®Îï¤À¡£
¡¡°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿183¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÂÎ¤¬ÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤ë¡£¤ä¤ä"¤¯"¤Î»ú¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿º¸Â¤¬¶»¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¾å¤¬¤ê¡¢±¦Â¤Î¤«¤«¤È¤Ï¿¤Ó¾å¤¬¤ë¡£º¸Â¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯Èþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤È±¦ÏÓ¤¬µÝ¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ê¤ë¡£
¡¡¥â¥À¥ó¥Ð¥ì¥¨¤ò»×¤ï¤»¤ëÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤Ä²ÚÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´ÑµÒ¤Ï¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«Æþ¤Ã¤¿¡£ÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÊü¤¿¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀï°Õ¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢29ºÐ¤ÎÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤â¡¢¹¾Àî¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤ã¡¢ÂÇ¤Æ¤Ã¤³¤Í¤§¤¾¡×
¡¡Å¨¾¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¿¶¤·¤ÆÀÄ¤¶¤á¤¿´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ë¡Ö²¼¤ò¸þ¤¯¤Ê¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤¨¡×¤È¸ÝÉñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÏÊÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï8²ó¡¢°ì»à¤«¤éÆó¼ÔÏ¢Â³ÃæÁ°ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÂ³¤¬¹¾Àî¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ºËÞÂà¤·ÌµÆÀÅÀ¡£¤³¤Î£¸²ó¤ÎÏ¢ÂÇ¤³¤½¤¬¡¢¹¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ØÅìÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æµö¤·¤¿Ï¢ÂÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£±²óÀï¤ÎÌøÀî¾¦Àï¡£¤½¤Î´Ö¤Î£¹¥«·î¤â¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¹¾Àî¤Ï°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÏ¢ÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£