¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Í§ÅÄ¥ª¥ì¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¡¢Á°¤ÎÈà»á¤¬·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Í§ÅÄ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ½é½Ð±é¡£¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ¤È³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Í§ÅÄ¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Í§ÅÄ¤Ï¡Ö·ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ËÍ¤ÎÁ°¤ËÏ¡¸«¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤â¡Ö¤½¤ê¤ãº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤ÈÍ§ÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
Í§ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤ªÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿º¢¤ËÈà½÷¤¬¤Þ¤ÀÏ¡¸«¤µ¤ó¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¿¡£¤Ç¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Î¼êÅÁ¤¤¤ÇÏ¡¸«¤µ¤ó¤Î²È¤Ë³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾ðÊó¤¬¡Ë½Ð¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¡¸«¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ã¤Æ¤â¤¦¥À¥¦¡Ê90000¡Ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Í§ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤¬°ìÊýÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Í§ÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é´ù¤È¤«¡¢¥Í¥¿Ä¢¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤¢¤ë¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¡ÊÊÌ¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÈà»á¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Í§ÅÄ¤Ï¡Ö¼¡¤â¡Ä¤ª¾Ð¤¤¡Ä¡×¤È¾®À¼¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö²æ¡¹¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Í§ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤Î¡Ê·Ý¿Í¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Ìðºî·ó¤Ï¡ÖÏ¡¸«¤ÈÍ§ÅÄ¥ª¥ì¤À¤è¡©¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤¡×¤È·Ý¿Í¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Öº£¤ÎÈà»á¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¥Í¥¿¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤¬Â³¤¡¢¸½ºß¤ÎÈà»á¤Î¿´¶¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡£