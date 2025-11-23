À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÅ·²¼¤È¤Ã¤¿¿Í½é¤á¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê65¡Ë¤¬23Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¿·¥Í¥¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¿·¥Í¥¿¤Ê¤Ë¤«¡¢¤ª¤í¤·¤¿¤Î¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ÆÀ¶¿å¤Ï¡Ö¿·¥Í¥¿¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¿·¥Í¥¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤óVS¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÀ¶¿å¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤¿¿Í¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÅ·²¼¤È¤Ã¤¿¿Í½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÀ¶¿å¤ÏÆÍÁ³¡¢À¼¤òÊÑ¤¨¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤¬¥È¥Ã¥×¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹â»Ô»á¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁÇ¤ÎÀ¶¿å¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿À¼¤òÊÑ¤¨¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£À¶¿å¥ß¥Á¥³¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤ë¤È¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ë¡Ö¥Ò¥ã¥Ã¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È°Â½»¥¢¥Ê¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÁÇ¤ÎÀ¶¿å¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¸¬µõ¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤È1¿ÍÌ¡ÃÌ¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿¡£