11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡ÄÀîÅçÌÀ¡ßµð¿Í¡¦´Ý²Â¹À BBQ SP
¼¡²ó¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ªMC¡¦ÀîÅç¤Î¡Ö´ÝÁª¼ê¤È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡× ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ªµð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤È4¿Í¤ÇBBQ¡ªÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤Î¢¥Ð¥Ê¥·¤ò´Ý¤¬ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡©¤µ¤é¤Ë´Ý¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥â¥Î¥Þ¥Í¥¯¥¤¥º¤â¡ª
£Í£Ã¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
VTR½Ð±é¡§´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡Ë/¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È
¢£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ªµð¿Í¡¦´Ý¤È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡ª
MC¡¦ÀîÅç¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö´ÝÁª¼ê¤È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¼Â¸½¡ªÆù¤ÈÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤Ê´Ý¡£µð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤ä´Ý¤ÎÂç¹¥Êª¤Î¥Î¥É¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢´Ý¤Î»äÀ¸³è¤òº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤Þ¤¯¤ë¡ª²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ä¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¤Î¥Þ¥ëÈëÏÃ¤â¡£¤µ¤é¤Ë´ÝÁª¼ê¹Í°Æ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ª
¢£¥ì¥®¥å¥é¡¼·ÑÂ³¤Ê¤ë¤«¡¦¡¦¡¦⁉︎¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤Î±¿Ì¿¤ò´Ý¤¬·è¤á¤ë¡ª
1Ç¯´Ö¡¢ÈÖÁÈ¤Îµð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼·ÑÂ³¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¯¥Ó¤«¡¢±¿Ì¿¤Ï´ÝÁª¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£ÈîËþ¤¬·ÀÌó¹¹²þ¤Ë¸Æ¤ó¤À½õ¤Ã¿Í¤È¤Ï¡ª¡©