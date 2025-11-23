¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¡ÈÎÞ¤Î¥·ー¥ó¡É¤Ë½É¤ë¡¡¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¡ØPachinko¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉ¬¸«ºî
¡¡º£¡¢Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤1¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡ÙÂè10ÏÃ¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï±é¤¸¤ë¥ß¥½¥ó¤¬Âç¹æµã¤¹¤ë¥·ー¥ó¤À¡£
»²¹Í¡§°Õ¼±Åª¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡È¥¹¥Èー¥êー¡É¤òÇË³Ê¤ÎÍ½»»¤ÇÉÁ¤¯¡¡AppleTV+¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ù¤Î»î¤ß
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¾å¤ËIMFÄÌ²ß´íµ¡¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ»ºÀ£Á°¤Þ¤Ç·¹¤¡¢¼Ò°÷¤â¤ª¶â¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡É¤ò¡¢Í·¤Ó¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Î¥Æ¥×¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¡Ë¤È¼Ò°÷¤Î¥ß¥½¥ó¤¬Î©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ç±Ô¤¤´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»¨ÍÑ¤Ð¤«¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥½¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥×¥ó¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤òµ¡¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¡È¾¦¼Ò¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¥¿¥¤¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÆ¤ÓÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ó¡Ê¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ìÂç»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇ´Ø¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÇË´þ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥¸¥ó¤¬¼áÊü¤µ¤ì¡¢µÞ¤²¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥ß¥½¥ó¤ÏÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡£ÇË´þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ´¿È¤ÇÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÂ¿¤¯¤Ï»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¥·ー¥ó¤À¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿ÎÞ¤È¤Ï°ã¤¦¡£¡È¾¦¼Ò¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤Æ·ë¶É²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤Þ¤ê¹ç¤Ã¤¿¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬ÎÞ¤È¤·¤Æ°î¤ì¤¿¡£¥Þ¥¸¥ó¤ÎÉ¬»à¤ÎÎå¤Þ¤·¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¡£¤½¤ÎÎÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤Î±éµ»¤«¤é¡¢¥ß¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤¬¸«¤»¤ëÎÞ¤Ï¡¢åºÎï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÎÞ¤À¡£µã¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î»ÅÁð¤ò¸«¤Æ¤â¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯µã¤¯»Ñ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ë¡ÈËÜÊª¤Î´¶¾ð¡É¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØPachinko ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ù¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÅý¼£¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÆüËÜ¤ØÅÏ¤ë¥½¥ó¥¸¥ã¤Î¼ã¤»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¡£¼«Ê¬¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿ÃË¤È¤Î²ñÏÃ¡¢½Ð»º¡¢É×¤Î´íµ¡¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ê¤É¡¢·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥·ー¥ó¤À¡£·ëº§¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÅÏ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËÇòÊÆ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ø¤Î°¦¡¢¼ä¤·¤µ¡¢´¶¼Õ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¡£Á´¤Æ¤¬¸òºø¤·¤¿´¶¾ð¤òÀÅ¤«¤ËÎÞ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¤â¡¢Êì¿Æ¤Ï¶¯¤µ¤ÇÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¾¯½÷¤Î¥½¥ó¥¸¥ã¤Ï¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤ÇÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡Ã»¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ë¿Í´Ö¤Î²¹¤«¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï±é¤¸¤ë¥Ò¥ï¥ó¤È¥³¥ó¥ß¥ç¥ó±é¤¸¤ë¥é¥à¤ÎÀÄ½Õ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¬»à¤Ì°ì½µ´ÖÁ°¡Ù¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤è¤¯Í·¤Ó¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥ï¥ó¤ÏÀäË¾¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½éÎøÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¥é¥à¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤Ç¼º¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î±¢¤ÈÍÛ¤Î´¶¤¸¤µ¤»¤ë±é¤¸Ê¬¤±¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÎÞ¤Î¥·ー¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥à¤¬¡È»à¿À¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ò¥ï¥ó¤Î»à¤òÍ½¹ð¤·¤ËÆÍÁ³¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËÈà½÷¤Ï²¿ÅÙ¤â¡¢²¿¼ïÎà¤â¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤À¡£¤ä¤Ã¤È¥é¥à¤È¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡È¹æµã¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥é¥à¤ÎÊì¿Æ¤Ë¿´¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢Â©¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë°ÂÅÈ¤âÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥ï¥ó¤¬¥é¥à¤È¤ÎËÜÅö¤ÎÊÌ¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Èµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Ò¥ï¥ó¤Î¿´¾ð¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£µã¤¤¹¤®¤Æ²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ù¡¹¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â©¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¾ÈÌÀÅ¹¤ÎµÒ¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤â°¦¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥·ー¥ó¡×¤Ç¤â¡¢É®¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ÏºîÉÊ¤´¤È¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤¤¤¯¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤Î½Ð±éºî¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç³Î¼Â¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¡×¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢½÷Í¥¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤â´®Ç½¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÉáÃÊÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤«É½¸½¤ò¤·¤¿»þ¤Î¼«Á³¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤¬¿Í°ìÇÜ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£Èà½÷¤ÈÆ±À¤Âå¤Çº£Ç¯³èÌö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á°ËÆ£ËüÌïÇµ¡Ë