°ÛÎã¤Î3Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¤ÇÍèµ¨J2½éÄ©Àï!! ÆÊÌÚC¤¬À¼ÌÀ¡Ö²æ¡¹¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï23Æü¡¢J3Âè37Àá¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÀï¤Ç3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤ÆJ¥ê¡¼¥°»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎJ2¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÆüº¢¤è¤ê¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÇ®¤¤¤´À¼±ç¡¦¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚC¤Ï2024Ç¯¤Ë´ØÅì¥ê¡¼¥°1Éô¤«¤éJFL¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢JFL1Ç¯ÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¡£FW¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤äDF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿J1¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤ÆJ3¤Ç¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤ÆJ2¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¾º³Ê¤È°ÛÎã¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖJ3¾º³Ê¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¨¡¨¡¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤â¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ØJ3¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¦J2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£2°Ì¤È3¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëºÇ½ªÀá¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ú¤Â³¤¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
