[11.23 J2Âè37Àá ÈØÅÄ 2-2 »³·Á ¥ä¥Þ¥Ï]
¡¡J2Âè37Àá¤¬23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿7°Ì¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È11°Ì¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÈØÅÄ¤ÏÏ¢¾¡¤¬3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¤È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈØÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£Á°Àá¤ÈÆ±¤¸ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢»³·Á¤Î²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¤ÏÈØÅÄ¤È¤Î¸ÅÁãÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó2¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢GK½ÂÃ«ÈôæÆ¤ÈMFÆî½¨¿Î¤òµ¯ÍÑ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÆî¤Ï¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»Ï¤«¤é»³·Á¤¬¹¶·â¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢Á°È¾9Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¡£DF¾ëÏÂÈ»ñ¥¤¬¼«¿Ø¤«¤éº¸Â¤Ç¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿MFÅÚµïÀ»¿¿¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ø¡£±¦Â¤Ç´¬¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢º£µ¨7ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÈØÅÄ¤Ï¼ºÅÀ¸å¡¢¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Îº¸´ó¤ê¤ÇFK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¸µ»³·Á¤ÎMFÃæÂ¼½Ù¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤òÁÀ¤¦¤â¡¢GK½ÂÃ«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¤¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¤ÏFW¥Ö¥é¥¦¥ó¥Î¥¢¸¿®¤ËÂå¤¨¡¢190cm¤ÎFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢DFÀîºê°ìµ±¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÃæ±û¤Ø¡£¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Îº£µ¨10ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á°³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈØÅÄ¤Ë»³·Á¤Î¡È¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡É¤¬²ç¤òÇí¤¯¡£
¡¡¸åÈ¾38Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦ÏÆ¤Ë¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿DF²¬ËÜ°ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¡¼¤Ø¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£5Ê¬Á°¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿FW¹â¶¶½áºÈ¤¬³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤éº¸Â¤Ç·è¤á¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Çº£µ¨7¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈØÅÄ¤ÏºÇ½ªÈ×¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¼è¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éMF³Ñ¹·»ÖÏº¤¬¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤éÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Îº£µ¨2ÅÀÌÜ¤ÇÈØÅÄ¤¬·àÅª¤Ê¥É¥í¡¼¡£¾º³Ê¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
