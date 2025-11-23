¡ÚJ3Âè37Àá¡Û(ÀµÅÄ¥¹¥¿)

·²ÇÏ 6-2(Á°È¾2-2)¾¾ËÜ

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[·²]¾®ÃÝÃÎ²¸2(6Ê¬¡¢55Ê¬)¡¢À¾Â¼¶³»Ë2(16Ê¬¡¢70Ê¬)¡¢¹â¶¶Í¦ÍøÌé(89Ê¬)¡¢¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾(90Ê¬+7)

[¾¾]°ÂÆ£Íã(20Ê¬)¡¢°Â±ÊÎè±û(36Ê¬)

<·Ù¹ð>

[·²]°ÂÃ£½¨ÅÔ(73Ê¬)¡¢µÆÃÏ·òÂÀ(90Ê¬+6)

´Ñ½°:7,157¿Í

¼ç¿³:Ô¢µÈ¿¿¸ã