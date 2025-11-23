³³¤Ã¤×¤Á19°ÌÉÙ»³¤¬90+5Ê¬¡È¥´¡¼¥ëÁ°Âçº®Àï¡É¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¹ÃÉÜ¤Ë·àÅª¾¡Íø!! 18°Ì»³¸ý¤Ï¥É¥í¡¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¹ÔÊý¤Ï·§ËÜ¤Î·ë²Ì¼¡Âè
¡¡J2¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè37Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£18°Ì¤Î¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Æ19°Ì¤Î¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï¾¡Íø¡£¤³¤Î¤¢¤È»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ3¹ß³Ê¤«ºÇ½ªÀá¤Ç¤Î·èÃå¤«¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡19°Ì¤ÎÉÙ»³¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¾¡Íø¤¬¤Û¤·¤¤ÉÙ»³¤ÏºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç0-0¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾45+5Ê¬¤ËDF¹áÀîÍ¦µ¤¤¬º¸CK¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÂçº®Àï¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¡£1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¹ÃÉÜ¤ÎMFÇð¹¥Ê¸¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¹ÃÉÜ¤Ç¡ÖVogt-¾®Ìø-¸¶ÅÄÉÂ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£µ¨½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡18°Ì¤Î»³¸ý¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤¤¤ï¤FC¤ÈÂÐÀï¡£ÎôÀª¤Î»þ´ÖÂÓ¤âÂÑ¤¨Î¿¤®¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÉÙ»³¤¬18°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ»³¸ý¤¬19°Ì¤ËÅ¾Íî¡£16»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î·§ËÜ¤¬°¦É²FC¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»³¸ý¤ÈÉÙ»³¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤¬¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
