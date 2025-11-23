¡ÚJ3Âè37Àá¡Û(CFS)

ÆÊÌÚC 3-0(Á°È¾0-0)Ä¹Ìî

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[ÆÊ]¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á(56Ê¬)¡¢ÎëÌÚÍµÅÍ(58Ê¬)¡¢µÈÅÄÆÆ»Ö(90Ê¬+3)

<Âà¾ì>

[Ä¹]¿Ê¹·Ê¿(59Ê¬)

<·Ù¹ð>

[ÆÊ]²ÃÆ£¾æ(48Ê¬)¡¢É½¸¶¸¼ÂÀ(85Ê¬)

[Ä¹]¿Ê¹·Ê¿2(9Ê¬¡¢59Ê¬)

¼ç¿³:²¬¹¨Æ»

¨¦ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎJ2½é¾º³Ê¤¬·èÄê!! ¥è¥Ë¥Ã¥ÁÀèÀ©ÃÆ¡¢ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í¤Ï3ÅÀÌÜ¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÄ¹Ìî·âÇË¡¢´ØÅì1Éô¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×