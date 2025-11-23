ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎJ2½é¾º³Ê¤¬·èÄê!! ¥è¥Ë¥Ã¥ÁÀèÀ©ÃÆ¡¢ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í¤Ï3ÅÀÌÜ¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÄ¹Ìî·âÇË¡¢´ØÅì1Éô¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
[11.23 J3Âè37Àá ÆÊÌÚC 3-0 Ä¹Ìî]
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï23Æü¡¢J3Âè37Àá¤ÇACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤ò3-0¤ÇÇË¤Ã¤ÆJ2½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ë´ØÅì1Éô¥ê¡¼¥°¤«¤éJFL¤Ø¾º³Ê¤·¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ1Ç¯¤ÇJFL¤òÍ¥¾¡¤·¤Æº£µ¨J¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¡£J3¤Ç¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤ÇJ2¾º³ÊÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇJ2¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ëÆÊÌÚC¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤â¸åÈ¾11Ê¬¡¢DF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬º¸CK¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Â³¤¯Æ±13Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎDFÎëÌÚÍµÅÍ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÄ¹Ìî¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¤ËFW¿Ê¹·Ê¿¤¬2ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ10¿Í¤Ë¤Ê¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£ÆÊÌÚC¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤ËFW¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ3ÅÀÌÜ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆÊÌÚC¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢MFÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤Î¥¯¥í¥¹¤òFWµÈÅÄÆÆ»Ö¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ3-0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢J2¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â2°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤ÇÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£ÆÊÌÚC¤¬ÇÔ¤ì¤ÆÈ¬¸Í¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢º£Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÊÌÚC¤¬4¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
