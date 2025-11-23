Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢Î¾¿Æ¤Î°Õ³°¤Ê¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö²È¤ËË®³Ú¤ÈÍÎ³Ú¤¬Î¾ÊýÎ®¤ì¤Æ¤¿¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¡¢¶¶²¼Å°»á¤È¤È¤â¤ËÂçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤ò³¹¥Ö¥é¡£»Ö¤é¤¯¤ÏÍî¸ì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍî¸ì¹¥¤¤ÎÉã¿Æ¤¬½êÍ¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤äËÜ¤òÇÒ¼Ú¤·¡Ö30ÀÊ¤°¤é¤¤³Ð¤¨¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤Ë¹õÅÄ¤Ï¶¶²¼»á¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©»Ö¤é¤¯»Õ¾¢¤Î¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬²»³Ú²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£»Ö¤é¤¯¤ÎÉã¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¼ª¤¬Â¿Ê¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢Éã¤ÎºÍÇ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤®Íî¸ì¤â¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£¡¡
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤¬Ä¹±´¤Î¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£²È¤ËË®³Ú¤ÈÍÎ³Ú¤¬Î¾ÊýÎ®¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ï¡¼¤Ã¤È³Ð¤¨¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¡ÖÃæ³Ø¹»¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¾ÐÅÀ¤ä¤Ã¤Æ¤ëÎÓ²È»°Ê¿·¯¤è¤ê»ý¤Á¥Í¥¿Â¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£