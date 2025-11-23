µÈÅÄËãÌé¡¡Ä¶¹ë²Ú¡ª¡ÈºÆ²ñ¡É4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸·ë¡×¡ÖÇ®¤¤¡×¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½DFµÈÅÄËãÌé¡Ê37¡á¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡Ê37¡Ë¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡áFCÅìµþ¡Ë¡¢¿¹½Å¿¿¿Í¡Ê38¡áFCÅìµþ¡Ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤À4¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖGrazie @yutonagatomo55¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÄê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤ÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î»þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡ª¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸·ë¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç®¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÅÄ»á¤Î¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥ã¥ë¥±¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥Á¡¼¤Î¥¿¥°ÉÕ¤±¤¬¥·¥ã¥ë¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¿¥°¤¬¥·¥ã¥ë¥±¡×¡Ö¤¦¤Ã¤Á¡¼¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥·¥ã¥ë¥±04¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£