Âç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Îµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤«¤é¡Ö²¬ËÜ¥³¡¼¥ë¡×¤È±þ±ç²Î¡¡Ë¹»Ò¤ò¤È¤Ã¤Æ¾ìÆâ¤ò1¼þ
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£½ÐÂê¼Ô2¿Í¤¬Æ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤Ç¤ªÂê¤ò²óÅú¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë3¿Í1ÁÈ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ã¡¼¥Ë¥ã¡¼¡×¤È¥Í¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÂê¤òÅÁ¤¨¤ëÅòÀõ¡¢»°ÄÍ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤ÉÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜ¤Ï9¡¦10·î¤Î·î´ÖMVP¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ËË¹»Ò¤ò¤È¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²¬ËÜ¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤ï¤¤ª¤³¤ê¡¢±þ±ç²Î¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´30µåÃÄ¤Ë·ÀÌó²ÄÇ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö21Æü¸áÁ°8»þ¡ÊÆ±21Æü¸á¸å10»þ¡Ë¤«¤éÍèÇ¯1·î4Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆ±5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£