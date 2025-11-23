¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¡Ö100ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨1°Ì¤Ç¶ì¼ê¥³¡¼¥¹¤ò¹¶Î¬
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µÜºê¸©¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡19°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×20¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï20Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡1¤Ä¿¤Ð¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢11ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ¸åÂà¡£17ÈÖ¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯º¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡£100ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×10¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¤ä¤ì¤¿¡£¡Ê¼¡¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥´¥ë¥Õ¤À¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£4Æü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ1°Ì¤Î83¡¦3333¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Î¥«¥·¥ª¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê27Æü³«Ëë¡¢¹âÃÎ¡¦Kochi¹õÄ¬CC¡Ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼2¼¡Í½Áª²ñÄ©Àï¤Î¤¿¤áÅÏÊÆ¤¹¤ë¡£¡ÖÍè½µ¤âÍè½µ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£