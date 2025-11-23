¡ÚÌ¾¸Å²°¶¥ÎØ¡¦KEIRIN¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Û£Áµé¤Ç·è¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ÎÌÀÅÄ½Õ´î¡ÖÄ¹½÷¤ÎÆþÀÒ¤ò£±Ãå¤Ç¾þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¶¥ÎØ£Æµ¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï£²£³Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ²¼¡££³£Ò¤Î£Áµé½à·è¾¡¤Ç¤ÏÌÀÅÄ½Õ´î¡Ê£´£´¡áËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬¾®ÅÄ¶³²ðÌÜÉ¸¤«¤é£±Ãå¤Ç·è¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ¤ÎÂÇ¾â²á¤®£´³Ñ¤«¤é¤Î¥«¥Þ¥·¤ËÉÕ¤±¤¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¸åÂ³¤òÌÜ¤Ç¤±¤óÀ©¤·¤Ê¤¬¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î£±Ãå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â¤ÏÄ¹½÷¤¬º£Æü¡Ê£²£³Æü¡ËÆþÀÒ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤À¤·²¿¤È¤«£±Ãå¤ò¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£ÊÑ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®ÅÄ·¯¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£º£³«ºÅ¸å¤Ë¤Ï°¦Ì¼¤ÎÆþÀÒ¤ò½Ë¤¦¿©»ö²ñ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏ·¤±¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯£µ·î¤Ë¤Ï½éÂ¹¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¤Ç¡Ö£´£µºÐ¤Ç¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÂ¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ¤¹ç¤âÆþ¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£´Æü¡Ë¤Î£¹£Ò·è¾¡¤ÏºÆ¤Ó¾®ÅÄ¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇÎ×¤à¡£µ¢Âð¸å¤Î±ãÀÊ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁÀ¤¦¤Ï£¹·îÀîºê°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£´ü£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Î¤ß¤À¡£