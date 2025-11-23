ºæ²í¿Í¡¡Ìò¼Ô¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤ËÍè¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï£²ÄÌ¤À¤±¡¡°û¤ß²ñ¤ÇÀâ¶µ¼õ¤±¤Æ¡Ö¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤¬°ì²ó¤â¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºæ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢ÂÀÅÄ¤¬Í§Ã£¤òÃµ¤¹¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¸÷Âå¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂÀÅÄ¤ÈÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìò¼Ô¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÀÅÄ¤¬¼ÁÌä¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢ºæ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¹Ì»Ë¤ÈÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡¢¤½¤Î£²¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¡¢»³ËÜ¤¯¤ó¤ÈÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Ý¤Ä¤êÒì¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤ÇÀèÇÚ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¤éÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤¬°ì²ó¤â¡Ä¡×¤È¤Þ¤æ¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£
¡¡ºæ¤Î²óÅú¤Ë¤ÏÂÀÅÄ¤âÂç¾Ð¤¤¡£¡ÖÂçÂÎ¼ò¤ÎÀÊ¤Ç·ÝÃÌ¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤â¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¤¤Û¤ó¤È¤ËÀÎ¤«¤é¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡Ö¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤½¤ó¤Ê¤Î¡ª¡×¤È¸Ç¤¯¸ý¤ò·ë¤ó¤À¡£
