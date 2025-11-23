¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤¬ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Î386Æü´Ö¤òÀ¸¹ðÇò¡ÖÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤¬23Æü¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤ËÀ¸½Ð±é¡£2024Ç¯10·î1Æü¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Î386Æü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
【映像】「これ以上のことはできなかった」石破前総理が振り返る386日（生出演の様子）
¡¡ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£ËÜÅö¤ËÆâ³Õ¤â¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¯ÉÜ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖÂô¡ÊÎ¼Àµ¡Ë·Ð»ºÂç¿Ã¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤Ï´ØÀ¾ËüÇî¡¢TICAD¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢1Ç¯¤Î´Ö¤Ë90¤Î¹ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂçÅýÎÎ¤ä¼óÁê¡Ä¡Ä1Ç¯¤Î´Ö¤Ë90¤ò¤ä¤ë¤È»×¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¡£¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Æü¤Ç34¥«¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤¬¤É¤³¤Ç²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¸þ¤³¤¦¤â¤Ï¤ë¤Ð¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Î¤Ã¤±¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç2000Ëü±ßÌäÂê¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¡¢²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÁ´Á³°ã¤¦·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤«¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î´Ö°ã¤¤¤À¡£ÁíºÛÁªµó¤Î´Ö¤Ë½°»²¤ÎËÜ²ñµÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½°»²¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯²ò»¶¤·¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÏÂçÂÎ30Ê¬¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò45Ê¬¤À¤«¤Ë¤Î¤Ð¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ã¯¤¬È¿ÂÐ¤·¤è¤¦¤È¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ä¤¬´Ó¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥á¤ÎÁý»ºÊý¿Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÉºÒÄ£¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ã´ÅöÂç¿Ã¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¨¤Ð¤¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿À¯ºö²ÝÂê¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¯¸À¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÏÎ©·û¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ï°Ý¿·¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ËÁê¼ê¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤À¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎÅÞ¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤«¤È¡¢¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¡£ÌîÅÞ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤½¤³¤ÈÁÈ¤à¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÂçÊÑ¡£²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¿¿ô·è¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÌîÅÞ¤ÎÊý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»Ù»ý¼Ô¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ù»ý¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤Î¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤ó¤À¤Í¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÁÈ¤á¤Ê¤¤¡£¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ù¡Ø¤Þ¤É¤í¤³¤·¤¤¡Ù¡ØÀÐÇË¹½Ê¸¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Ë¡Î§¤Ï°ìËÜ¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½°µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤éÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÐÇË¥«¥é¡¼¤â½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇÈø¤ò°ú¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
