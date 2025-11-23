¡ÈÂçºå»ä³Ø£·¶¯¡ÉÌÀÀ±¤È£Ð£Ì³Ø±à¤ÎÌîµåÉô£Ï£Â¤¬¸òÎ®»î¹ç¡¡¹Ã»Ò±à½Õ²Æ£±£²ÅÙ¤ÎÌÀÀ±¤ÎÁÏÉô£±£²£°¼þÇ¯µÇ°
¡¡Âçºå¤Ç¤«¤Ä¤Æ¡Ö»ä³Ø£·¶¯¡×¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿ÌÀÀ±¤È£Ð£Ì³Ø±à¤ÎÌîµåÉô£Ï£Â¤¬£²£³Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÌÀÀ±¹â¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸òÎ®»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ë½Õ²Æ£±£²ÅÙ½Ð¾ì¤ÇÂè£´£µ²ó¡Ê£±£¹£¶£³Ç¯¡ËÁª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤ÎÌÀÀ±¤ÎÁÏÉô£±£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¹»¤ÏÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸µºå¿À¡¢Æî³¤Êá¼ê¤ÎÏÂÅÄÅ°»á¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡££Ï£Â²ñÄ¹¤Î¸Å¿¹½ß°ì»á¤Ï¡ÖÅÁÅý¡¢¸Ø¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Ñ¾µ¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¤È¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¹Ã»Ò±à¤ä¥´¥ë¥Õ¹Ã»Ò±à¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿£Ð£Ì³Ø±à¤ò¾·ÂÔ¡£¸µÆî³¤³°Ìî¼ê¤Ç°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿ËÙ°æÏÂ¿Í»á¤Ï¡Öº£¡¢£Ð£Ì³Ø±à¤ËÌîµåÉô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡Î¾¹»¹ç¤ï¤»¤ÆÌó£±£°£°¿Í¤Î£Ï£Â¤¬½¸·ë¤·¤¿¡££Ð£Ì³Ø±à¹Å¼°ÌîµåÉô£Ï£Â²ñ¸ÜÌä¤ÎÄá²¬½¨¼ù»á¤Ï¡Ö£±£²£°¼þÇ¯¤ÎÁê¼ê¤Ë»ä¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÂÐ·è¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÌÀÀ±¤¬Á´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿Âè£´£µ²óÂç²ñ¤ò´Þ¤á¡¢Áª¼ê¸¢¤ÎÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï²áµî£³ÅÙ¤ÎÎ¾¹»¤ÎÂÐÀï¤¹¤Ù¤ÆÌÀÀ±¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ»á¤é¤È½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤·¤¿¿¼À¥ÌÔ»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿£Ð£Ì³Ø±à¤¬£±£´¡½£¶¤Ç¾¡Íø¡£½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ£·ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÆ±¹»ÌîµåÉô¤Ï¡¢£±£¶Ç¯²Æ¸Â¤ê¤ÇµÙÉô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äá²¬»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬º£¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÈÌ´¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¡Ê¸½ÌòÆ±»Î¤¬¡ËÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´ê¤Ã¤¿¡£