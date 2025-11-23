°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¤Ë¾¡¤Á¡¢Ë¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ø¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£²¾¡ÌÜ
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£³Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢£³ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éµÙ¾ì¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ËÉÔÀï¾¡¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÆþËë¤«¤é²áµî£´¾ì½ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£±£±¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£µ¾ì½êÌÜ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£²¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤È¤ÏÁ°Æü¤ËÂÐÀï¡¢Äã¤¤ÂÎÀª¤ÇÅö¤¿¤ê¡¢º¸Á°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£²áµî¤Ï£³Àï£³¾¡¤ÈÊ¬¤Ï¤¤¤¤¡£½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾å£´°Ì¤Î£²£±ºÐ£¸¤«·î¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£