¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£±£±·î£²£³Æü¡¢¸¶Í¥²ðµ³¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡áÈþ±º¡¦ÀÄÌÚ¹§Ê¸±¹¼Ë¡á¤¬Åìµþ£±£°£Ò¡¦½©¿§£Ó¡Ê£³ºÐ¾å£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¢¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£·Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥²¥ó¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥¸¥¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î¸æË¡¡Ê¥à¥Á¤Î»ÈÍÑ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤Æ¡¢£±£²·î£¶Æü¤Î³«ºÅ£±Æü¤Îµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¡£Ï¢Â³¤Ç£µ²ó¤Þ¤Ç¤ÎÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿²ó¿ô¤Ç¥à¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢À©ºÛÅÀ¤ÎÎßÀÑ¤Ë¤è¤êµ³¾èÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£