¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025 Presented by Fanatics ¡×¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿2025Ç¯ÆþÃÄ¤Î¿·¿Í11Áª¼ê¤¬ÇØÈÖ¹æ¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ïºà¤¿¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ç¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤³¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷
¡¦»ÙÇÛ²¼
1°Ì ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ö21¡×
2°Ì ÅÄÏÂÎ÷¡Ö30¡×
3°Ì »³¾ëµþÊ¿¡Ö36¡×
4°Ì ³§Àî³ÙÈô¡Ö39¡×
5°Ì ¾®ßÀÍ¤ÅÍ¡Ö33¡×
6°Ì Æ£°æ·òæÆ¡Ö99¡×
1°Ì ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¡Ö011¡×
2°Ì ÎÓ»¸¡Ö012¡×
3°Ì ¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯¡Ö006¡×
4°Ì ²ÏÌîÍ¥ºî¡Ö047¡×
5°Ì ÃÎÇ°ÂçÀ®¡Ö003¡×