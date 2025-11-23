ºå¿À¤ò¡Ö¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¡¡¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤Î¿Íµ¤No.1¤¬Â¾¶¥µ»¤«¤é¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¡¢¼¨¤·¤¿Â¸ºß´¶
¥ê¡¼¥°H¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤¬»ÃÄê4°Ì
¡¡¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥°H¤Î¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤Ï22Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¤Ò¤¬¤·¤ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇÊ¡°æ±ÊÊ¿»û¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤ÈÂÐÀï¤·32-26¤Ç¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ13¤Ç4°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤º¶ìÀï¤·¤¿¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢RBÃæÂ¼Íã¤Ï¡ÖÌµ¡×¤Ë¤Ê¤êÂÇÇË¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤òÁË¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Áê¼êGK²ÈÅÄ´´ÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£ÃÒ¿Î´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤Î½àÈ÷¤¬Í¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¹¶Î¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¤ÏÁá¡¹¤ËÂ®¹¶¤ÇÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤¿¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ÇÅ´ÊÉ¤Î²ÈÅÄ¤òÄ·¤Í½ü¤±¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐÊ¬¤«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌµ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â°ÂÄê¤»¤º¡¢16-15¤È1ÅÀº¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Á°È¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ï²ÈÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨100¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥È¥¤¥ó¤ï¤º¤«1Ê¬Â¤é¤º¤ÇÆÀÅÀ¡£¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼è¤ê´º¤¨¤º1¿Í2¿ÍÈ´¤¤¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤À¤±¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÌòÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¹¶¼é¤È¤â¤ËÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤Ï¡¢½ª¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð32-26¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤ò¸Ø¤ëÃæÂ¼¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂà¾ì¤Þ¤Ç¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£¼Â¤Ï¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Ð´é¤Ç¼¡¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Æü¡¹¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢1°Ì¤ÎËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤Ç5ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1Àï¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾å°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¼¡Àï¤Ï¡¢24Æü¤ËÎ°µå¥³¥é¥½¥ó¤È²Æì¸©Î©ÉðÆ»´Û¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂÐÀï¡£ÃæÂ¼¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËºÆ¤Ó¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦²£ÅÄ Èþºé / Misa Yokota¡Ë