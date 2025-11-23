¡ÖÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Î¥Ë¥Ã¥È¡×¤ÏÂ´¶È¡ª¡ÚÂç¿Í¤Î¤·¤Þ¤à¤é¡Û40¡¦50Âå¤Î¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥â¥±¥â¥±¤ÇÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤·¤Þ¤à¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Ë¤³¤½¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥«¥éー¤¬¸÷¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ë¥Ã¥È
¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Û¡Ö¥«¥éー¥Í¥Ã¥×¥Ë¥Ã¥È¡×³Æ\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÊÔ¤ßÃÏ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»ー¥¿ー¤È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£É½¾ð¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤À¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¤Ç¤â¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤æ¤ë¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¸ªÉªÄ¥¤é¤Ê¤¤¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤ã¤ì¸«¤¨¥³ー¥Ç
¥«¥éー¥Í¥Ã¥×¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥Í¥Ã¥×¥Ë¥Ã¥È¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Èー¥ó¤¬¡¢ÇòT¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¤è¤ê°ìÁØÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Ï¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥Ç¤Ç¤¹¡£
Åß¤Ë±Ç¤¨¤ëÂç¿Í¤ÎºÌ¤ê¥Ë¥Ã¥È
¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Û¡Ö¥¦ー¥ëº®¥Ë¥Ã¥È¡×³Æ\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥«¥éー¥»ー¥¿ー¡£¤ä¤ä¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·ー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Î¶ß¤äÂµ¸ý¡¦¿þ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Á°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¿þ¤ËÇØÌÌ¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤í»Ñ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÄêÈÖ¤ÎÇö¥°¥ìー¤ä¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥êー¥ó¤ä¥Ö¥ëー¡¢¥ì¥Ã¥É¤Ê¤É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¿§°ã¤¤¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÖ ¡ß ¥Í¥¤¥Óー¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¥³ー¥Ç
¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥»ー¥¿ー¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥³ー¥Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Á´ÂÎ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¤æ¤ë¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤â¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Â¸µ¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¥«¥®¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¥¿¥Ë¥á¥°¥ß