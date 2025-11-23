¡ÖìÔÂô¤Ê¥á¥·¡×¤ò¥¨¥µ¤ËÎÀÈñ¤ò¥Ô¥ó¥Ï¥Í¡Ä¾åÌî¤Ç²£¹Ô¤¹¤ë¡ÈÉÏº¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤Î¶²¤ë¤Ù¤¼ê¸ý
¡Ò¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¡¢º£¤Ã¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¿æ¤½Ð¤·¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¡Ä¡ÖµëÎÁ25Ëü±ß¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¶á¤Å¤¯¡Èºî¶ÈÉþ¤ÎÃË¡É¤ÎÀµÂÎ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¿æ¤½Ð¤·¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤±¤Ë¹ë²Ú¤ÊÊÛÅö¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ë°Õ¿Þ¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾åÌî¤ÇÌ©¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÈÉÏº¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÔ¢Í§¸ø»Ê»á¤Î¿·´©¡Ø¥ë¥Ý Ï©¾å¥á¥·¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¾åÌî±ØÆþÃ«¸ý¤Î¿æ¤½Ð¤·¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤ÎÊÛÅö
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÊÛÅö¤¬¿©¤¨¤ë¤¾¡×
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¼êÇÛ»Õ¼«¿È¤¬¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£2021Ç¯¤ÎÏ©¾åÀ¸³èÂÎ¸³¼èºàÃæ¡¢¾åÌî¸ø±à¤Î¿æ¤½Ð¤·¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤ò¥¸¥ã¥à¤â¥Ð¥¿¡¼¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¿å¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÉÔØâ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢70Âå¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¿åÍËÆü¤Î13»þ¡¢¾åÌî±ØÆþÃ«¸ý¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¤¦¤Þ¤¤ÊÛÅö¤¬¿©¤¨¤ë¤¾¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï²ÐÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÍâÆüË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾åÌî±Ø¤ÎÅìÂ¦¤ÈÀ¾Â¦¤ò·Ò¤°Êâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤Ë80¿Í¶á¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ïºî¶ÈÉþ¤òÃå¤¿³Ñ´¢¤ê¤Î50ÂåÃËÀ¡£¤¹¤Ç¤Ë¿©ÎÁ¤ÎÇÛÉÛ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âºÇ¸åÈø¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¡£¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¡×
¡¡ÃË¤ÏÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÛÅö¤ò¼¡¡¹¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎºÝ¡¢´é¤ò°ìÊÍ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¸å¤í¤Î¿Í´Ö¤ËÌÜÀþ¤ò°Ü¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Î½çÈÖ¤¬Íè¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤ÏÊÛÅö¤òÅÏ¤¹¼ê¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¹ÔÎó¤ò»ß¤á¤Æ´«Í¶¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤³Íè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤è¤Ê¡£º£¤Ï»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡© ¼«Ê¬¤Ç¥á¥·¿©¤¦¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç¶â²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×
¡¡¤³¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃË¤Î²ñ¼Ò¤Ï²òÂÎ¸½¾ì¤Î¤ß¤Ç¡¢Æ»Ï©¹©»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Æü¸Û¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¡ÖÆ¯¤¯µ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÊÛÅö¤ò¿©¤Ã¤ÆÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤âÍè¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¼êÁ°¡¢ÊÛÅö¤À¤±¤â¤é¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤¤¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿Íè½µ¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º¤½¤¦Åú¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¡£
À¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤¹¶È¼Ô¤â
¡¡ÊÛÅö¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢Âç¼êÊÛÅö²°¥Á¥§¡¼¥ó¡Ø¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ù¤Î¡ÖÆÃ¤Î¤ê¥¿¥ëÊÛÅö¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÇòÈÓ¤Î¾å¤ËÌ£ÉÕ¤±¤³¤ó¤Ö¤È³¤ÂÝ¤¬Éß¤«¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤ÈÇò¿È¥Õ¥é¥¤¤È¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤¿¤¯¤¢¤ó¤È¡¢¤¤ó¤Ô¤é¥´¥Ü¥¦¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¨Ä¾¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ù¤ÎÊÛÅö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿æ¤½Ð¤·¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈ´·²¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÍÈ¤²Êª¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤â¤Þ¤À¥Û¥«¥Û¥«¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖËè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Î¿æ¤½Ð¤·¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ù¤ÎÊÛÅö¤À¤«¤éÍ¥¤·¤¤¤è¤Ê¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÊÛÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÎÆ»Ã¼¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯²¹¤«¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤À¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ù¤ÎÊÛÅö¤òÇÛ¤ë¥ï¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤Î¾åÌî±ØÆþÃ«¸ýÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿æ¤½Ð¤·¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÏ«Æ¯ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÏº¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤¬¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ìÔÂô¤ÊÎÁÍý¤Ç¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¡Ä
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¿æ¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤ÏÌ¯¤ËìÔÂô¤ÊÎÁÍý¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò½¸¤á¡¢¼«¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÌµÎÁÄã³Û½ÉÇñ½ê¡×¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸åÆü¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤ò¤µ¤»¡¢»Ùµë³Û¤ÎÂçÈ¾¤ò¡ÖÎÀÈñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¥Ô¥ó¥Ï¥Í¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤ä¾åÌî¸ø±à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ±°Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿æ¤½Ð¤·¤Ë´óÀ¸¤·¡¢À¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¼Ô¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤¹ÉÏº¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¶È¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿NPOÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿æ¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤Î´«Í¶¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ´µ¯¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÔ¢Í§ ¸ø»Ê¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë