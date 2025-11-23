ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÌ¼¤ÇÍÜ½÷¤ÎÆà½ï¡¡ÉãÀÂµî¸å½é¤á¤ÆSNS¹¹¿·¤·»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¡ÖÉã¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áº£·î8Æü¤Ë»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤ÎÍÜ½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÃçÂåÆà½ï¡Ê51¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÎÃ£Ìð¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤ÇÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ2½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ï¤á¤¿Æà½ï¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÆÍÁ³¤Î»ö¤Ç¡¢Ì¤¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Èó¾ï¤ËÇ»¤¤2½µ´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤À2½µ´Ö¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆà½ï¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇÐÍ¥ÃçÂåÃ£Ìð¤ÎÁ°¤Ë¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Éã¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2½µ´Ö¤òÄÌ¤·¡¢Áòµ·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é¡¢Éã¤¬ºî¤Ã¤ÆÍè¤¿Âç¤¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ÎÊý¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ö¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊý¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿Éã¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¼«¿È¤Ë¤âËÜÅö¤ËÂô»³¤ÎÊý¡¹¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄº¤¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Ë¤ªÊÖ»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éº£¸½ºß¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢Âô»³¤ÎÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Î¶³»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶³»Ò¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜºêÁí»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÌ¼¡¦Æà½ï¤ò4ºÐ¤Î»þ¤ËÍÜ½÷¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£ÀÂµî¤·¤¿8Æü¡¢ºÇ´ü¤ÏÆà½ï¤¬´Ç¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ï14Æü¡¢¼çºË¤·¤¿ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£ÌµÌ¾½Î½Ð¿È¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Ê58¡Ë¤ä¡¢13Æü¤ÎÄÌÌë¤ËÂ³¤¤¤ÆÌò½ê¹»Ê¡Ê69¡Ë¡¢±×²¬Å°¡Ê69¡Ë¤é¤¬»²Îó¡£½Ð´½»þ¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·Î¸Å¾ì¤«¤é³°¤ËÀÖ¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤¬Éß¤«¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤ò´½¤ò»ý¤Ã¤¿½ÎÀ¸¤¬Êâ¤¤¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤ê¡¢»²Îó¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£