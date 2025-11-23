Çë¸¶À»¿Í¡¡¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÇÇº¤ó¤À²áµî¡ÖËã¿ý¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤ÎÇë¸¶À»¿Í¡Ê54¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëã¿ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡¦M¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖTEAM RAIDEN/ÍëÅÅ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÇë¸¶¤Ï¡¢Ëã¿ý¤ò»Ï¤á¤¿Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï14ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤è¤êÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤¬ËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æº£»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ó¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ÊÁ°¤Ï¡ÖËã¿ý¤ÏÅö»þËÜÅö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¼ÒÄ¹¤À¤±¤¬¡ÈÆ»¤ò¹Ô¤¯¤Ê¤é¤¤¤¤¤¾¡¢Ëã¿ýÆ»¤ò¶Ë¤á¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ä¤ì¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥°¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥àÀï¤À¤·¾¡ÇÔ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¶¯¼Ô¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÀµµÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤âËã¿ý¤Ã¤ÆËÜÍè²¿ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¤È¤¤Ë¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡£¤Ç¤â¡È¤½¤ó¤Ê¤ÎÀÚ¤Ã¤¿¤éÂ»¤À¤è¡É¤È¤«¡È¥ê¡¼¥Á¤·¤¿Êý¤¬ÆÀ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤Î²¿Ç¯¤«¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¡È¤¦¤ë¤»¤§¤Ê¤³¤¤¤Ä¤é¡Ä¤Ï¡©¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö(¸½ºß¤Ï)Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºËã¿ý¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ê¤¤¡¢²¶¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Õ¾¢¤È¤«Ãç´Ö¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿¤Ç¤ªÁ°¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î?¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¥à¥«¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£