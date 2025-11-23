µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ö²¬ËÜ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡¡¶¥Áè·ã²½µá¤á¤ë
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï1Ç¯´Ö¡¢¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡¢²ù¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¼«¿È¤¬È¿¾Ê¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¦1ÅÙ¡¢°ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¤³¤Î¾ì¤ÇºÇ¹â¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤É¤ó¤É¤óÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¶¥Áè¤ò·ã²½¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Õ¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£