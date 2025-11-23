¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥Û¥Ã¥È¥Þ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÛÁ°ÌîÎµ°ì¡¡Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡¡²ó¤êÂ¥¢¥Ã¥×¤Ø¾¡Éé¤ÎÄ´À°
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤ÎG3¡ÖÂè11²ó¥Û¥Ã¥È¥Þ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Î5ÆüÌÜ¤¬¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡10¡Á12R¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¤Ï1¹æÄú¤¬Á´¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡10R1¹æÄú¤ÎÁ°ÌîÎµ°ì¡Ê45¡á»³¸ý¡Ë¤¬Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡£¡Ö½àÍ¥¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½®¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢²¡¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤ËÆþ¤ë¤È¤É¤¦¤«¤À¤±¤É¡¢Ãæ¾å¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½®Â¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ½éV¤òÁÀ¤¦24Æü¡¢Í¥¾¡Àï12R¤Ï3¹æÄú¡£¡Öº£Àá¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÄÁ¤·¤¯À¨¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¡Ê¹¥À®ÀÓ¤ÎÍ×°ø¤Î¡Ë°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡£²ó¤êÂ¤ò¤â¤¦¾¯¤·Íè¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ú¥é¤òÃ¡¤¯¤Î¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È°ìÈ¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£