¡¡45Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ä¥¯¥¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³Ê¿½Å¼ù»á¡£¤½¤ó¤Ê»³Ê¿»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î俠¤¿¤Á µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥¶¼èºà45Ç¯¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡£¡Ö°ÂÆ£ÁÈ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¡¢°ÂÆ£ÁÈ²ò»¶¸å¤Ï±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°ÂÆ£¾º»á¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¡Ö¿Í´Ö¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¡×°ÂÆ£¾º¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð
¡¡°ÂÆ£¾º»á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®12Ç¯1·î30Æü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡¢»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿»¨»ï´Ø·¸¼ÔS»á¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£S»á¤È¤Ï¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¾·¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê¹ï¤è¤êÁá¤¯Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î²ñ¾ì¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¼èºà¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ÎÂçÆ»ÃÒ»Ë»á¤ò¸«¤Ä¤±¡¢
¡Ö¤ªµ×¤·¿¶¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ëµ¤é¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥Ã¤È¤½¤Î¿Í¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤¦¤«¤¿¤Ê¤°ÂÆ£¾º»á¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£»ä¤¬¤¢¤ï¤Æ¤Æ¸æ°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È°ÂÆ£»á¤Ï¾Ð¤ß¤òÃ¹¤¨¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ê¤¬¤é¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤¿³ÑÅÙ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¿¼¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï¶²½Ì¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î´¶·ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤ò¿â¤ì¤ë°ðÊæ¤«¤Ê¡½¡½¤È¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ç¤¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Ê¤¢¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¼ãÂ¤¤Ë¤Þ¤Ç¡ª¡Ä¡Ä¤È´¶Æ°¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢»á¤Î·»ÄïÊ¬¤Ç¤¢¤ë¿·½É¤Î²ÃÇ¼¹×»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿»ä¤Î¼ÂÏ¿¾®Àâ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÞ¤Ê¤É¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤É²±¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È°§»¢¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í´Ö¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹²æ¤¬Æ´¤ì¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿¿µÕ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×°ÂÆ£¾º¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥ï¥±
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿¿µÕ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È°§»¢¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î±¦Íã¤«¥ä¥¯¥¶¤«¤ï¤«¤é¤ÌÂçÊª¤Ï¹ø¤òÀÞ¤ë»ä¤ËÂÐ¤·¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµ»ë¡¢¤¢¤¿¤«¤âÏ©Ëµ¤ÎÀÐ¤³¤í¤Ç¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤è¤ê»ä¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ãÂ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÊÌÃÊ¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÅÏÀ¤¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¢Î©¤Á¤è¤ê²¿¤è¤ê¡¢»ä¤¬¤½¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ò¤¢¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃË¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡Ó
¡¡¤È¤¤¤¦Æ±¾ð¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë°ÂÆ£»á¤Î½êºî¤¬¤Ê¤ª¤µ¤é¶»¤ËÝî¤ß¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°ÂÆ£¾º¡ß³á´Ö½Ó°ìÂÐÃÌ¡×¤Î»Ê²ñÌò¤ËÈ´Å§¡ÄÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ¤â
¡¡¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢Ê¿À®17Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿°ÂÆ£¾º´ë²è¡¦¸¶ºî¡Ê¼«ÅÁ¡Ö·ãÆ°¡×¡áÁÐÍÕ¼Ò´©¡Ë¤Î±Ç²è¡Ö½ÂÃ«Êª¸ì¡×¡Ê³á´Ö½Ó°ì´ÆÆÄ¡¢Â¼¾å¹°ÌÀ¼ç±é¡Ë¤Î»þ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¤ò·ó¤Í¤Æ½µ´©Âç½°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°ÂÆ£¾º¡ß³á´Ö½Ó°ìÂÐÃÌ¡×¤¬´ë²è¤µ¤ì¡¢³á´Ö´ÆÆÄ¤¬¤Ê¤¼¤«»ä¤ò¡¢»Ê²ñÌò¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½ÂÃ«¤Î°ÂÆ£»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ±Ç¯1·î25ÆüÀµ¸áÁ°¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î»þ¡¢°ÂÆ£»á¤Ï78ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¯Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î³á´Ö½Ó°ì»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÂÆ£ÁÈ±Ç²è¤òºÇ¤âÂ¿¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ó±Ñ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢»ä¤â°ÊÁ°¡¢¼èºà¤µ¤»¤ÆÌã¤¤¡¢¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»á¤Ï»ä¤Î¤É¤³¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Î»Ê²ñÌò¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î°ÂÆ£»á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö°ÂÆ£¤µ¤ó¤â¡¢Àï¸å¤Î¾¾ÅÄÁÈ¤ÈÂæÏÑ¿ÍÏ¢ÌÁ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ø¿·¶¶»ö·ï¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢
¡¡°ÂÆ£¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¡£¾¾ÅÄÁÈ¤Î¥ä¥Ä¤¬¡¢µ¡´Ø½Æ¤ò·â¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ø·â¤Ã¤Æ¤âÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ·Ù»¡¤¬¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Æ²¡¹¤È·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÂáÊá¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤«¤é¡¢ÀÐÃº¤Î»³¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ë±£¤·¤Æ¡¢¥º¥é¤«¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÀÎ¤ÎÉÔÎÉÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ·ö²Þ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡×°ÂÆ£¾º¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÈëÏÃ
¡¡³á´Ö¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¼£³°Ë¡¸¢¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡°ÂÆ£¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢噓¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤¢¤È¤«¤é¡Ö»È¤Ã¤¿·ý½Æ½Ð¤»¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©¡Ê¤³¤ì¤Ï»ä¡Ë
¡¡°ÂÆ£¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë»ä¤Î¡¢¡Ö°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ç»Ô¤ÇÅö»þ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬GI¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢
¡¡°ÂÆ£¡ÖÈ¾Ê¬¥ä¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤Þ¤À¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿¤·¤Ê¡£ÀÎ¤ÎÉÔÎÉÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ·ö²Þ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡°ÂÆ£¡¦³á´ÖÂÐÃÌ¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡£¿Ê¹ÔÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼Â¤ËÌû¤·¤¯¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÌòÆÀ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¡¢»ä¤Ï³á´Ö½Ó°ì´ÆÆÄ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡20Ç¯Á°¤Î½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤¢¤Î°ÂÆ£¾º¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ»ä¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢½÷À»öÌ³°÷¤«¤é¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»öÌ³½êÆâ¤òÊâ¤¯°ÂÆ£»á¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ò¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÇØÃæ¤Î´¶¤¸¡£±Ç²è¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡Ó
¡¡¤Ê¤É¤È¥ß¡¼¥Ï¡¼´Ý½Ð¤·¤Î´¶ÁÛ¤òÊú¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ÂÆ£¾º¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÌÌ¡¹¤â¡Ä
¡¡°ÂÆ£»á¤¬±Ê±ó¤ÎÌ²¤ê¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¸å¡¢Ê¿À®27Ç¯12·î16Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¾ï¤Ë»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¡¢Àä¤¨¤ºÈ´¤¿È¤Î¿¿·õ¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤À¸¤Êý¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤Ï´ñÀØ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡¡ÀÄ»³Áòµ·½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö°ÂÆ£¾º¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢»ä¤âÍ§¿Í¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡ÊÂç¤Î°ÂÆ£¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ë¤òÍ¶¤Ã¤Æ»²²Ã¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï³Æ³¦¤Î¤ª°ÎÊý¤ÎÂ¾¡¢´ØÅì¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿ÆÊ¬½°¤Î´é¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤«1À¤µª¤Ë¶á¤¤·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¾Ð´é¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
