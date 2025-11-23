¿çÌ²»þ´ÖŽ¢6»þ´Ö°Ê²¼vs.7»þ´Ö°Ê¾åŽ£¤ÇÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯¥ê¥¹¥¯¤Ë4ÇÜ¤Îº¹¡Ä¿²ÉÔÂ¤Ç¼º¤ï¤ì¤ë"Â¿Âç¤ÊÂ»¼º¤Î¼ïÎà"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Í§Ìî¤Ê¤ª¡Ø¿·ÈÇ ¤ï¤¿¤·¤òµß¤¦¿çÌ²¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤è¤¯Ì²¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌÈ±ÖÎÏ¤¬¹â¤¤
¤è¤¯¡ÖÉ÷¼Ù¤ÏËüÉÂ¤Î¤â¤È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¿²ÉÔÂ¤âËüÉÂ¤Î¤â¤È¡×¡£
¿çÌ²¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿²ÉÔÂ¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´Â¡ÉÂ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ä¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤¬¥Þ¥¹¥È¡£
Æüº¢¡¢¡Ö¿çÌ²ÎÏ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ²¤ê¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯Ì²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¤Ê¼Â¸³Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
21¡Á55ºÐ¤ÎÃË½÷153Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ÈÌÈ±Ö·Ï¤Î´Ø·¸¤òÄ´ºº¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢É÷¼Ù¤Î¥¦¥£¥ë¥¹¤òÉ¡¤«¤éÅêÍ¿¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1Æü¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤¬6»þ´Ö°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢7»þ´Ö°Ê¾åÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó4ÇÜ¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿çÌ²¤ÈÌÈ±Ö¤ÏÁê¸ß´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿²ÉÔÂ¤ÏÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂÎÆâ¤Î°ÛÊª¤ÈÆ®¤¦ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·ò¹¯Ë¡¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¡£
¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ö¿çÌ²·ò¹¯Ë¡¡×¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¢£ÂÎÆâ»þ·×¤Ï24»þ´Ö10Ê¬¼þ´ü
¿´¿È¤ÎÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯À¸³è½¬´·¤Î¿´ÆÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÃë¤ÈÌë¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Ï¡¢24»þ´Ö¼Ò²ñ¡£À¸³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë¤ÈÌë¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÈÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤«¤é¤À¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌë¤ËÌ²¤ê¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤ËÌ²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÈèÏ«¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦°Ê³°¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÎÆâ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤àÆ¯¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤Ë¤ÏÂÎÆâ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÂÎÆâ»þ·×¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì²µ¤¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂÎ²¹Ä´À°¤ä¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤ÉÆâÊ¬Èç¤Î¥ê¥º¥à¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂÎÆâ»þ·×¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
1Æü¤Ï24»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï24»þ´Ö10Ê¬¼þ´ü¡£¡È¤ª¤ª¤à¤Í1Æü¤Î¥ê¥º¥à¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö³µÆü¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦¼þ´ü¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î10Ê¬¤Î¸íº¹¤òÀµ¤¹¤Î¤¬¡¢Ä«¤Î¸÷¤ÎÌò³ä¡£ÂÎÆâ»þ·×¤Ï¡¢Ç¾¤Î»ë¾²²¼Éô¤Î»ë¸òºµ¾å³Ë(¤·¤³¤¦¤µ¤¸¤ç¤¦¤«¤¯)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ÏÌÖËì»ë¾²²¼ÉôÏ©¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ»ë¸òºµ¾å³Ë¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏµå¤Î»þ¹ï¤ËÂÎÆâ»þ·×¤¬¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËèÄ«Æ±¤¸»þ´Ö¤Ëµ¯¾²¤·¡¢Ä«¤Î¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤ë
²¾¤ËÂÎÆâ»þ·×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢ÂÎÆâ¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¤É¤ó¤É¤óÍð¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤«¤é¤À¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â»þº¹¥Ü¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤¿¤é¤Þ¤º¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍá¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÆâ»þ·×¤òÀµ¤·¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢¤«¤é¤À¤Ë¡ÖÄ«¡×¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¡¢³èÆ°¥â¡¼¥É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ì¤ÐËèÄ«¡¢µ¯¾²»þ¹ï¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥º¥ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÄ«¤Î¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤ë¤³¤È¡£ÆüÃæ¤ÏÌÀ¤ë¤¤´Ä¶²¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï°Å¤á¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
ÌëÃæ¤Ï¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¡¢¤«¤é¤À¤È¿´¡¢Ç¾¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Æ²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¡½¡½ÃëÌë¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤Ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿²ÉÔÂ¤À¤ÈÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊØÈë¤Ï¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÂçÅ¨¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£
¡Ö²¼¤ÃÊ¢¤¬¥Ý¥Ã¥³¥ê½Ð¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊØÈë¤Î¤»¤¤¤Ç¤¤¤Ä¤âÈ©¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÊØÈë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤à½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÂÎ¼Á¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤µ¤é²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢ËýÀ²½¤·¤¿ÊØÈë¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤´ÖÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÊØÈë¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿Êý¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤Ê¤«¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯Ì²¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼ÊØÈë¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüÃæµ¯¤¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÊØ¤Ï¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Î¤È¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿çÌ²Ãæ¤Ë³èÈ¯¤ËÆ¯¤¯Ä²¤ÎêÀÆ°(¤¼¤ó¤É¤¦)±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¼Éô¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½Ð¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä²Æâ´Ä¶¤Î°²½¤ÏÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë
ÊØÈë¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÏ·ÇÑÊª¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âæ½ê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÀ¸¥´¥ß¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤·¤«¤â¡¢¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¤Ï37¡î¤È¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²¹ÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¶²¤í¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ³²Êª¼Á¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤ÎÍ³²Êª¼Á¤ò¥¨¥µ¤Ë¤¹¤ë°¶Ì¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°²½¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡£Á´¿È¤ò¤á¤°¤ë·ì±Õ¤Ï¤è¤É¤ß¡¢È©¹Ó¤ì¤ä¤¯¤¹¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊØÈë²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤È¤ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¤È¤ë¡¢Ä²¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¦¡¢¤É¤ì¤â¤¤¤¤½¬´·¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²²þÁ±¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¢£¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÈè¤ì¡×¤«¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¼À´µ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤¬µÞÁý
ºÇ¶á¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÈè¤ì¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¥Ú¡¼¥¹¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡°ÊÁ°¤ÏÁ°Æü¤Ë¾¯¡¹ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÍâÆü¤âÌë¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬¤¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¤³¤Îº¢¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ö¤À¤ë¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ï¡¢·è¤·¤Æ·Ú»ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤·¤¿¸å¤Ê¤ÉÆùÂÎÅª¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤ÉÀº¿ÀÅª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡£ÆùÂÎÌÌ¤ÈÀº¿ÀÌÌ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈè¤ì¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸½Âå¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¼Ô¤Î¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÈè¤ì¡×¤«¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¼À´µ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ä¡¢¼À´µ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¢¤ë¤È¤¿´¤â¤«¤é¤À¤â¥Ý¥Ã¥¥ê¤ÈÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤È¿çÌ²¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¾É¾õ¤È¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ö¤À¤ë¤¤¤Ê¡×¤Ï¤«¤é¤À¤«¤é¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤Ç¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜ¿Í¤Îµ¤¤Î¤»¤¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤È¿çÌ²¤Ë¤â¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ö¤À¤ë¤¤¤Ê¡×¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¼¨¤¹ÂçÀÚ¤Ê¥¢¥é¡¼¥à¡£¿´¤ä¤«¤é¤À¤¬¡Ö¤â¤¦¸Â³¦´Ö¶á¤À¤è¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç°ìÅÙ¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤â¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
´í¸±¥µ¥¤¥ó¤òÄ°¤Æ¨¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æüº¢¤«¤é1Æü5Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤é¤À¤ä¿´¤ÎÀ¼¤È¸þ¤¹ç¤¦½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£ÌµÍý¤·¤Æ²æËý¤ò¤»¤º¡¢²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤·¤Æ¼Á¤Î¤¤¤¤Ì²¤ê¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤«¤é¤À¤È¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í§Ìî ¤Ê¤ª¡Ê¤È¤â¤Î¡¦¤Ê¤ª¡Ë
¿çÌ²¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¹ÔÆ°ÎÅË¡¤«¤é¤Î¿çÌ²²þÁ±¡¢²÷Ì²¤òÂ¥¤¹¿²¼¼¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¹Ö±é³èÆ°¡¢´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¸½ºß¡¢Àè¿ÊÍ½ËÉ°å³Ø¤ÎÇî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë²ÝÄø¤Ëºß³ØÃæ¡£
¡Ê¿çÌ²¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È Í§Ìî ¤Ê¤ª¡Ë