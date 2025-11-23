¼«ÂðÄí¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë 74ºÐÃËÀ¤±¤¬ ÆÊÌÚ¡¦¼¯¾Â»Ô
¡¡ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ç¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤ÎÄíÀè¤Çºî¶ÈÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11·î23Æü¸áÁ°11»þÈ¾Á°¡¢¼¯¾Â»Ô¾å±ÊÌî¤Ç¡ÖÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄíÀè¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢º¸¤Î´é¤äº¸¾åÈ¾¿È¤Ë½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤ÎºÊ¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¡¢Ìó10Ê¬¸å¤ËÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤¬½½¿ômÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿Æ±°ì¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂÎÄ¹1m¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë