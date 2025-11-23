¥Í¥È¥Õ¥ê¤â¥¢¥Þ¥×¥é¤â°ìÅÙÆþ¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ËÀø¤à¹ÔÆ°·ÐºÑ³ØÅª¤ËŽ¢²òÌóŽ£¤Ç¤¤Ê¤¤¹½Â¤
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¶¶ËÜÇ·¹î¡Ø100±ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬1000±ß¤ÇÇä¤ì¤ëÍýÍ³¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¤Ê¤Î¤«
¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æü·ÐMJ¤Î2018Ç¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊÈÖÉÕ¤Ç¡ÖÀ¾¤ÎÂç´Ø¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ìÄê´ü´Ö¡¢°ìÄê³Û¤Ç³Î¼Â¤Ë¼ê´Ö¤Ê¤¯µý¼õ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤ÈÎ¬¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¹ØÆÉ¤äÇ¯´Ö¹ØÆÉ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢³è»ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥²¡¼¥à¡¢½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤ÎÇÛ¿®¡¢°áÉþ¤ä»¨²ß¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤ª¼ò¤Ê¤É¤Î°û¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¼Ö¤ä½»Âð¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EC¥µ¥¤¥È¤Ç²ñÈñ¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤â¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î°ì¼ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤Î²ó¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÆÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿½¹þ¤ß¤ä»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¡Ö¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤³Ú¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£»È¤¤ÊüÂê¤ÏÊ§¤¤ÊüÂê
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»È¤¤ÊüÂê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖÊ§¤¤ÊüÂê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¿½¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á»ÙÊ§¤¤¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¦¼ê´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÙÊ§¤Ã¤¿»þ´ü¤ä¶â³Û¤ÏÍøÍÑÌÀºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÊ¶(¤Þ¤®)¤ì¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÍøÍÑ¤Ï¼«Æ°¹¹¿·¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²òÌó¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡ÖÊ§¤¤ÊüÂê¡×¤Ï±Êµ×¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é·îÌµÎÁ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ²ñÈñ¤À¤±Ê§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢²òÌó¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·î½é¤á¤Ë²òÌó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢·îËö¤Þ¤Ç¤Ï»È¤¨¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ì»þÅª¤Ë²òÌó¤ò¤ä¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ·ÀÌó¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²òÌó¤òµá¤á¤ë¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²ñÈñ¤ò²¼¤²¤Æ²òÌó¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¼êÃÊ¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿ÍÍ¤Ê²òÌó°ú¤¤È¤áºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤ë¸ÜµÒ¤Ï¡¢¶Ë¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¸µ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¿´Íý¤ÎÍî¤È¤··ê
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿Í¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Î´ÑÅÀ¤ÇºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤»Äê³Û¤Î¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤éÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁÌµÎÁ¤ä¾¦ÉÊ³ä°ú¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Çã¤¤¤¿¤¤Êª¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢±Ç²è¤Î¸«ÊüÂê¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¾¯¤·ÌµÍý¤Ë¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¸ú²Ì¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÈñ¤ä¤·¤ÆÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¡¢»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤Ê¤É¤ò¡Ö¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¡ÊSunkCost¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¯¡ÊSunk¡Ë¤È¤Ï¡ÖSink¡áÄÀ¤à¡×¤Î´°Î»·Á¤Ç¡¢¡ÖÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼ê¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤ÈñÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èñ¤ä¤·¤¿¤ª¶â¤Ê¤É¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¥à¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¸µ¤ò¼è¤í¤¦¤È¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¯¤È¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÊ§¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë²òÌó¤·¤Ê¤¤¥ï¥±
¤·¤«¤·¡¢ÌµÍý¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ù¡¹¤Ë¿·Á¯¤µ¤â¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Äê³Û¤ÎÈñÍÑ¤ÏËè·î»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÇ§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ¤·¤µ¤ä°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Æ¤º¡¢Ì·½â¤òÊú¤¨¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ëÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤»ý¤Á¤äÉÔ²÷´¶¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÈñÍÑ¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤ä´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò²òÌó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÑ²½¤äÌ¤ÃÎ¤Î¤â¤Î¤òÈò¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç»È¤¨¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂ»¼º¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤ÓÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ç§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÌ·½â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Ï¿´¤ÎÊ¿°Â¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò¼«Á³¤ËËº¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎË»¤·¤µ¤ËÊ¶¤ì¤ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Ò¤¿¤¹¤é²ñÈñ¤À¤±¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°Â¤µ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï´í¸±
¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤ÎÃÎ¸«¤«¤é¥µ¥Ö¥¹¥¯ÍøÍÑ¤Î¿´Íý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Âè1¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇã¤¤¼ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡×¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤ê¼ê¤Ï¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¤¶¥¹çÁê¼ê¤È¸ÜµÒ¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤äÈÎÇä¤ÎÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¹¥¥â¡¼¤ËÉ¹¤òÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»È¤¦¤«¤É¤¦¤«ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°Â¤µ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±»È¤¨¤Ð¤â¤È¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°¤Î¸«¹þ¤ß¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤Ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë½é·î²ñÈñÌµÎÁ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²òÌó¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°Â¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×À¤ä»×¤¤Æþ¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´ÊÃ±¤ËËº¤ì¤Æ¡¢²ñÈñ¤À¤±¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤È¤¤¤¦ÌÕÅÀ
Âè2¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½¬´·Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëà¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß〞¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î»ÙÊ§¤¤Êý¤Ï¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤Ç¡¢¤«¤Ä·ÀÌó¤Ï¼«Æ°¹¹¿·¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²òÌó¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÊ§¤¤ÊüÂê¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ÙÊ§¾õ¶·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤ë¤Ê
Âè3¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²òÌóËº¤ì¤òËÉ¤°¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÊýË¡¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑÌÀºÙ¤Î³ÎÇ§¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÀºÙ½ñ¤Ï¡¢Í¹Á÷¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÌÀºÙ³ÎÇ§¤¬É¸½à¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÍ¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢100±ßÄøÅÙ¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÌÀºÙ¤Î³ÎÇ§¤òÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥à¥À¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¾õ¶·¤Ï¤¢¤¨¤Æ»æ¤ÎÌÀºÙ½ñ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤è¤ê¤è¤¤ÊýË¡¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î³ÎÇ§¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ÆÊØÍø¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤ÎÄ´À°¤ä°û¤ß²ñ¤ÎÍ½ÄêÆþÎÏ¤Ê¤É¡¢¤¸¤Ä¤ÏËÄÂç¤Ê¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³ÎÇ§¤òÂÕ(¤ª¤³¤¿)¤ë¤ÈÀ¸³è¤¬ÂÚ(¤È¤É¤³¤ª)¤ë¤¿¤áÊüÃÖ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»æ¤Î»ÙÊ§ÌÀºÙ¤¬¸ú¤¯ÍýÍ³
°ìÊý¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÌÀºÙ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î»ÈÅÓ¤ä¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤Ê»öÂÖ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤âÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¨¤Ë·Ú»ë¤µ¤ì¡¢³ÎÇ§¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤ÇÌÀºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Í¹ÊØ¤Ê¤é³«Éõ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤â¸«¤º¤Ë¼Î¤Æ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿»æ¤Ê¤é¤Ð¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Ç¤Ï¸«¤Ë¤¯¤¤¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÍøÍÑÌÀºÙ¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í°Ê³°¤Ï¡¢»æ¤ÎÌÀºÙ½ñ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶âÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
----------
¶¶ËÜ Ç·¹î¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤æ¤¤«¤Ä¡Ë
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡£Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¼Ò²ñ¹©³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¤Æ1995Ç¯¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½êÆþ¼Ò¡£1998Ç¯¡¢¥¢¥µ¥Ä¡¼¥Ç¥£¡¦¥±¥¤Æþ¼Ò¸å¡¢ÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶âÍ»¡¦ÉÔÆ°»º¡¦´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶È³¦ÅùÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç¸ÜµÒ³ÍÆÀ¶ÈÌ³¤ò¼Â»Ü¡£2019Ç¯¡¢ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢´ë¶È¸¦½¤¤ä¹Ö±é¤Î¹Ö»Õ¡¢Ãø½Ò²È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø9³ä¤Î¿Í´Ö¤Ï¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Î¥«¥â¤Ç¤¢¤ë¡¡Èó¹çÍý¤Ê¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¹çÍýÅª¤Ë¸ÜµÒ¤òÆ°¤«¤¹¡Ù¡Ø9³ä¤ÎÂ»¤Ï¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ç¥µ¥±¤é¤ì¤ë¡¡Èó¹çÍý¤Ê¹ÔÆ°¤òÈò¤±¡¢¹¬Ê¡¤Ê¿Í´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë·ÐºÑ³¦¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦ºÇÁ°Àþ¤Î¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤ë! ¥¹¥´¤¤! ¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥â¥Î¤Ï´¶¾ð¤ËÇä¤ì!¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¶¶ËÜ Ç·¹î¡Ë